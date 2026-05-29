¿Quiénes Estarían en Lista de Convocados de México para Mundial 2026 y Hasta Cuándo la Anuncian?

La lista de Javier Aguirre con los 26 convocados de la Selección mexicana para el Mundial 2026 ya estaría definida

Quiénes estarán en la lista de 26 convocados de México para el Mundial 2026 y hasta cuándo dan la convocatoria de Javier AguirreLa lista de convocados de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 empieza a definirse. Foto: Getty

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+