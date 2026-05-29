¿Quiénes Estarían en Lista de Convocados de México para Mundial 2026 y Hasta Cuándo la Anuncian?

La justa mundialista está a la vuelta de la esquina y debido a que aún no sale la convocatoria de la Selección Mexicana de Javier Aguirre, hoy te damos a conocer quiénes estarían en la lista de 26 convocados de México para el Mundial 2026 y hasta cuándo dan el listado de forma oficial.

Recordemos que ya existe una prelista de 55 jugadores, misma que ya se redujo a 49, luego de que Javier Aguirre tomara la decisión de dar de baja a seis futbolistas después del partido amistoso contra Ghana. Aún así, todo parece indicar que la lista convocados de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya estaría definida.

¿Qué futbolistas estarían en la lista de 26 convocados de México para el Mundial 2026?

Los convocados de México serán dados a conocer a través de las cuentas oficiales de la Selección mexicana en redes sociales, pero a continuación te dejamos a los 26 futbolistas que podrían integrar dicha lista:

Raúl Rangel - Portero. Guillermo Ochoa - Portero. Carlos Acevedo - Portero. César Montes - Defensa. Israel Reyes - Defensa. Jesús Gallardo - Defensa. Johan Vásquez - Defensa. Mateo Chávez - Defensa. Jorge Sánchez - Defensa. Edson Álvarez - Mediocampista. Álvaro Fidalgo - Mediocampista. Brian Gutiérrez - Mediocampista. Erik Lira - Mediocampista. Gilberto Mora - Mediocampista. Luis Chávez - Mediocampista. Obed Vargas - Mediocampista. Orbelín Pineda - Mediocampista. Luis Romo - Mediocampista. Alexis Vega - Delantero. Armando González - Delantero. Guillermo Martínez - Delantero. Julián Quiñones - Delantero. Roberto Alvarado - Delantero. Santiago Giménez - Delantero. Raúl Jiménez - Delantero. César Huerta - Delantero.

¿Hasta cuándo dan la lista de convocados de la Selección mexicana para el Mundial 2026?

La selección de Javier Aguirre tiene hasta el martes 2 de junio 2026 para presentar su lista de convocados, esto de acuerdo con información oficial de la FIFA.

México tiene permitido dar a conocer su convocatoria antes de la fecha límite establecida, pero solo serán oficiales cuando FIFA las confirme el 2 de junio, justo nueve días antes de que empiece el Mundial 2026.

Una vez que sepamos la lista de 26 convocados de México, Javier Aguirre va a tener una última prueba antes del Mundial 2026. Será contra Serbia, el próximo jueves 4 de junio y ahí podríamos ver un once más cercano al que jugará el partido de inauguración de la justa contra Sudáfrica, en el Estadio Ciudad de México.

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