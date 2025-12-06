¿A Qué Hora Juega México vs Sudáfrica en la Inauguración del Mundial 2026?

El Mundial 2026 comienza a tomar forma tras el sorteo celebrado este 5 de diciembre en Washington D. C., donde la Selección Mexicana conoció a los rivales con los que disputará la primera fase del torneo que coorganiza junto a Estados Unidos y Canadá.

México quedó sembrado como cabeza de serie del Grupo A, condición que obtuvo al ser país anfitrión. Gracias a ello evitó a las potencias mejor ubicadas en la clasificación mundial y tendrá un grupo exigente pero manejable, con combinaciones interesantes frente a equipos de estilos muy distintos.

Rivales de México en el Grupo A del Mundial 2026

Sudáfrica

Corea del Sur

Ganador del repechaje UEFA: República Checa vs Irlanda y Dinamarca vs Macedonia del Norte

La selección tricolor abrirá el certamen ante Sudáfrica, duelo que marcará el inicio oficial de la Copa del Mundo y que se disputará en la Ciudad de México. Posteriormente viajará a Guadalajara para su segundo encuentro y cerrará de nuevo en el Estadio Ciudad de México.

Partidos de México en el Mundial 2026

Jueves 11 de junio de 2026

México vs Sudáfrica – Estadio Ciudad de México - Hora: 13:00 horas (tiempo del Centro de México)

Jueves 18 de junio de 2026

México vs Corea del Sur – Estadio Guadalajara - Hora: 19:00 horas (tiempo del Centro de México)

Miércoles 24 de junio de 2026

México vs UEFA D (Repechaje) – Estadio Ciudad de México - Hora: 19:00 horas (tiempo del Centro de México)

