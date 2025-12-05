México vs Corea del Sur en el Mundial 2026: ¿Cuántas Veces se Han Enfrentado Antes?

Una vez que se conoció cómo quedó conformado el Grupo A del Mundial 2026, este viernes 5 de diciembre en el sorteo de la FIFA, la Selección Mexicana ya sabe que le toca enfrentarse a un rival ya conocido: Corea del Sur.

El Grupo A del Mundial 2026 quedó de la siguiente forma: México, Sudáfrica, Corea del Sur y UEFA 4 (que saldrá del repechaje entre Dinamarca, Irlanda, Macedonia del Norte y República Checa).

El partido inaugural será México vs Sudáfrica y se llevará a cabo el jueves 11 de junio del 2026 en el Estadio Ciudad de México. Posteriormente, el jueves 18 de junio, la Selección Mexicana se medirá con Corea del Sur. Más adelante, el miércoles 24 de junio chocará con un rival que saldrá del repechaje entre Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda o República Checa.

A lo largo de la historia, la Selección Mexicana se ha enfrentado cuatro veces con los sudafricanos, la última de ellas en el Mundial Sudáfrica 2010. Pero en esta ocasión nos centramos en otro rival más recurrente: Corea del Sur.

En el Mundial 2026, si todo sale como está proyectado, el Tricolor llegará al segundo partido con todo para tratar de amarrar el pase a la siguiente ronda. De allí que el resultado ante Corea del Sur será de vital importancia. Pero, ¿qué dicen las estadísticas al respecto?

El partido México vs Corea del Sur se ha llevado a cabo 14 veces en la historia, con un balance que favorece al equipo tricolor:

Victorias de México ante Corea del Sur: 7

Derrotas de México ante Corea del Sur: 3

Empates de México ante Corea del Sur: 4

Sin embargo, los partidos más trascendentes han sido en Copas del Mundo, así que hay cuentas pendientes entre aztecas y orientales, como enumeramos a continuación:

En Francia 98 la Selección Mexicana y Corea del Sur coincidieron en el Grupo E, junto con Países Bajos y Bélgica. Un sector peligroso, minado, en el que un titubeo podía salir muy costoso.

El 13 de junio de 1998, tricolores y coreanos se enfrentaron en Lyon. México empezó perdiendo, pero le dio la vuelta al marcador con un doblete de Luis “Matador” Hernández y otro tanto de Ricardo Peláez para sacar una victoria por 3-1. En ese equipo también brillaban Cuauhtémoc Blanco, Claudio Suárez y Jorge Campos, bajo las órdenes del técnico Manuel Lapuente.

Fue 20 años después que se volvieron a ver las caras en una fiesta mundialista: Rusia 2018. El partido México vs Corea del Sur se llevó a cabo el 17 de junio en la Arena Rostov, en la segunda fecha de la fase de grupos.

Mexicanos y coreanos peleaban por un boleto a la siguiente fase en el sector F, donde también cohabitaron Alemania y Suecia. El conjunto Tricolor llegó al segundo juego con el ánimo por todo lo alto luego de vencer 1-0 a Alemania en la fecha previa.

Con goles de Javier “Chicharito” Hernández y Carlos Vela, la Selección Mexicana dio cuenta de Corea del Sur gracias al 2-1 en el marcador. Con seis puntos en la bolsa, el equipo azteca, que era entrenado por el colombiano Juan Carlos Osorio, amarró su pase a la siguiente ronda.

Dicen que la tercera es la vencida, pero ojalá que no aplique para Corea del Sur, que el jueves 18 de junio del 2026 se volverá a enfrentar con la Selección Mexicana en un Mundial. El duelo será en el Estadio Guadalajara, en Jalisco.

En teoría, igual que en Rusia 2018, México llegará al partido contra Corea del Sur con tres puntos en la bolsa (luego del debut ante Sudáfrica) y buscará sellar el pase a dieciseisavos de final ese día. Pero los coreanos han crecido mucho en los últimos años y sus seleccionados juegan en las principales Ligas del mundo. Tal y como lo ha señalado el técnico Javier Aguirre:

Va a ser un partido muy difícil. Es un equipo duro y todos sus jugadores juegan en Europa

"El Vasco" también recordó que se enfrentaron en la Fecha FIFA de septiembre, en la que empataron 2-2 en duelo amistoso: “Jugamos hace dos meses y vimos un equipo muy difícil. Varias veces hemos quedado en el mismo grupo en los Mundiales, así que nos conocemos bien”.

