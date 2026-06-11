Haití Modifica su Uniforme del Mundial 2026 Ante Objeciones de la FIFA por el Diseño

La selección haitiana tuvo que eliminar de su uniforme una imagen que, según la FIFA, iba contra las reglas. Estos son los detalles

La camiseta de Haití ha incomodado a la FIFA antes del inicio de la Copa del Mundo.La camiseta de Haití ha incomodado a la FIFA antes del inicio de la Copa del Mundo. Foto: Reuters

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Haití elimina imagen histórica de su camiseta mundialista tras objeciones de la FIFA, al considerar que es un mensaje político. ¿Es justa esta medida? Infórmate aquí.

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