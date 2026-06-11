Haití Modifica su Uniforme del Mundial 2026 Ante Objeciones de la FIFA por el Diseño

La Selección de Haití tuvo que cambiar sus camisetas para el Mundial 2026, luego de que la FIFA le hizo saber a la Federación de futbol de ese país que se habían infringido las reglas sobre expresiones políticas. Así lo informó la marca deportiva que viste al equipo caribeño.

La controversia se debió al estampado en la parte baja de la camiseta del seleccionado de Haití: se trata de una ilustración que remite a la Batalla de Vertières de 1803 y en la que se aprecian varias siluetas ondeando la primera bandera haitiana como país libre.

Esa imagen, que representaba una escena de la lucha ​por la independencia del país, fue interpretada por la FIFA como un mensaje político, lo que desde su perspectiva infringe las normas que rigen la Copa del Mundo.

El diseño de la camiseta buscaba honrar la resistencia y orgullo del pueblo haitiano

Por medio de un comunicado, la marca deportiva que viste al combinado haitiano hizo una declaración oficial sobre los uniformes de la Copa del Mundo, para aclarar que no conlleva un trasfondo político: “Nuestro compromiso siempre ha sido celebrar la cultura, resistencia y orgullo del pueblo haitiano a través de nuestros diseños”.

Sin embargo, añadió “tras la revisión de la FIFA y las regulaciones del equipo, hemos implementado con éxito las modificaciones solicitadas para asegurar que el equipo esté completamente listo para la etapa más grande del futbol”.

El diseño pretendía ser un homenaje "a ‌los hombres ‌y mujeres que contribuyen cada día al futuro de Haití y en ningún caso buscaba tomar una postura política", sintetizó.

La Selección de Haití está ​ubicada en el ​Grupo ‌C del Mundial ​junto a Brasil, Marruecos y Escocia. Su debut está programado para el sábado 13 de junio ante el representativo escocés.

Con información de N+