Raúl Jiménez Jugará su Cuarto Mundial en 2026: ¿Cómo le Ha Ido en la Selección Mexicana?

El Mundial 2026 inicia la próxima semana y el delantero Raúl Jiménez llega en plena madurez futbolística. Se espera que el internacional mexicano ofrezca la mejor de sus actuaciones, en la que será la cuarta Copa del Mundo en su carrera.

Raúl Jiménez es el mejor ejemplo de resiliencia, ya que ha sabido adaptarse, recuperarse y salir fortalecido de las pruebas a las que se ha enfrentado a lo largo de su carrera: la más dura ha sido la fractura de cráneo que sufrió durante un partido de la Premier League en el 2020.

Noticia relacionada: México vs Serbia: Fecha y Horario del Último Partido de Preparación Rumbo al Mundial 2026

A sus 35 años, Raúl Jiménez llegará a la Copa del Mundo en plena forma física y con la madurez suficiente para asumir un rol de líder en el equipo Tricolor. Y como todo indica, por fin tendrá su oportunidad como delantero titular en la Selección de México.

Aunque ha asistido a tres justas mundialistas, Jiménez no vio mucha acción. En Brasil 2014 el canterano del América sólo jugó 6 minutos: entró de cambio ante Brasil, en la fase de grupos. El entrenador Miguel “Piojo” Herrera apostó por Oribe Peralta, quien atravesaba por un gran momento.

Cuatro años después, en Rusia 2018, Raúl fue suplente y entró de cambio en los duelos ante Alemania y Brasil (sólo sumó 24 minutos de juego) El técnico era Juan Carlos Osorio, quien eligió a Javier “Chicharito” Hernández, Caros Vela e Hirving “Chucky” Lozano como sus delanteros titulares.

Y en Qatar 2022 nuevamente Raúl Jimenez fue relegado a la banca, ya que el estratega Gerardo “Tata” Martino optó por mandar en el once inicial a Henry Martin para los duelos contra Polonia y Arabia Saudita. Para el tercer duelo de la fase de grupos, el técnico eligió a Alexis Vega y “Chucky” Lozano para enfrentar a Argentina. En los tres compromisos, Jiménez entró de cambio.

Resulta paradójico, pero a pesar de ser el máximo anotador mexicano en la Premier League, superando los 53 tantos de Javier “Chicharito” Hernández, el artillero del Fulham FC tiene una deuda pendiente: No ha logrado marcar gol en una Copa del Mundo.

Así que Raúl Jiménez entregará el cuerpo y el alma para dejar su nombre en la historia: quiere celebrar una anotación con la playera tricolor en un Mundial y qué mejor que como anfitrión en México-EUA-Canadá 2026.

Raúl Jiménez: del gol de chilena y la fractura de cráneo al récord en la Premier League

Figura relevante de la Selección Mexicana, Raúl Jiménez es famoso por aquel icónico gol de chilena en las eliminatorias mundialistas: entró de cambio ante Panamá y marcó un golazo a los 85 minutos para darle el triunfo a México por 2-1 en el Estadio Azteca, en octubre del 2013 El triunfo fue vital para calificar al Mundial de Brasil 2014.

Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas, Raúl Jiménez ha sorteado obstáculos que no cualquiera puede dejar atrás. Hay que recordar que el 20 de noviembre del 2020, durante el partido entre el Wolverhampton y el Arsenal de la Premier League, el delantero mexicano sufrió fractura de cráneo.

En una jugada aérea, Raúl saltó para rematar y el defensa brasileño David Luiz buscó despejar con tal fuerza que provocó un severo choque de cabezas. Tanto el zaguero de los Gunners como el artillero del Wolverhampton quedaron tendidos en el suelo, pero el mexicano ya no se levantó.

Luego del severo golpe, Raúl Jimenez estuvo inconsciente y fue trasladado de emergencia al hospital. Fue operado con éxito y le pusieron una placa de titanio en la cabeza, debido a la fractura de cráneo. El proceso de recuperación fue largo: Tuvieron que pasar 255 días para que volviera a las canchas y desde entonces usa una banda protectora en la cabeza.

Una vez que regresó a la competencia, Jiménez trabajó arduamente para recuperarse mental, física y futbolísticamente. Gracias a su fortaleza y determinación, volvió a brillar y ya es el máximo anotador mexicano en la Premier League con más de 65 goles, por encima de los 53 que marcó “Chicharito” Hernández.

Además, es el mejor cobrador de penales en la historia de la Premier League con un 100 % de efectividad: ha hecho efectivos sus 14 disparos desde los once pasos. No ha fallado en ninguna ocasión.

Pero más allá de sus logros en la Premier League y sus 44 anotaciones con la Selección Mexicana, lo que seguramente Raúl Jiménez más ansia es marcar un gol en una Copa del Mundo. Y de inicio tendrá tres oportunidades: ante Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia, rivales de México en el Grupo A.

Los números oficiales de nuestra Selección para la Copa Mundial de la FIFA 2026. 🏆🇲🇽#SomosMéxico 💚🤍❤️ pic.twitter.com/4kk4LvkeZY — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 2, 2026

Con información de N+