Raúl Jiménez Jugará su Cuarto Mundial en 2026: ¿Cómo le Ha Ido en la Selección Mexicana?

El delantero Raúl Jiménez ha participado en tres Mundiales de futbol con la playera tricolor. Estos son los detalles de su desempeño

Raúl Jiménez es un referente de la Selección Mexicana.Raúl Jiménez es un referente de la Selección Mexicana. Foto: Reuters

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Raúl Jiménez jugará su cuarto Mundial en 2026. A sus 35 años, busca marcar su primer gol en una Copa del Mundo. ¿Podrá lograrlo en casa? Descubre su historia de resiliencia y liderazgo.

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