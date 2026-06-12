¿A Qué Hora Abre el Fan Fest del Zócalo de la CDMX Este 12 de Junio 2026?

El fan fest de la Ciudad de México se ubica en el Zócalo capitalino y estará operando por 34 días, el tiempo que dura el torneo mundialista

Selección de Congo Supera Controles en EUA a Pesar del Brote de ÉbolaUn policía da instrucciones a los aficionados mexicanos para hacer fila para entrar al Fan Fest CDMX. Foto: Reuters

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Este espacio tiene entrada gratuita y es para todo tipo público. Se podrá visitar del 11 de junio al 19 de julio de 2026, mientras se realiza la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá

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