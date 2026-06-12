¿A Qué Hora Abre el Fan Fest del Zócalo de la CDMX Este 12 de Junio 2026?

La fiebre mundialista se percibe en las calles de la capital del país y las largas filas son inconfundibles en el Fan Fest CDMX, ya que este 11 de junio abrió sus puertas en sus tres sedes en México: la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

¿Tiene un costo el ingreso al Fan Fest?

Este espacio tiene entrada gratuita y es para todo tipo de público Se podrá visitar del 11 de junio al 19 de julio de 2026, mientras se realiza la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá.

Ubicación del Fan Fest CDMX

El Fan Fest de la Ciudad de México se ubica en el Zócalo capitalino y estará operando por 34 días, el tiempo que dura el torneo mundialista.

¿Cuál es el horario del Fan Fest CDMX?

Jueves, 11 de junio: 10:00 a 22:30 horas

Viernes, 12 de junio: 11:00 a 21:30 horas

Sábado, 13 de junio: 11:30 a 21:30 horas

Domingo, 14 de junio: 9:30 a 19:30 horas

Lunes, 15 de junio: 8:30 a 18:30 horas

Martes, 16 de junio: 11:30 a 21:30 horas

Miércoles, 17 de junio: 9:30 a 22:30 horas

Jueves, 18 de junio: 8:30 a 21:30 horas

Viernes, 19 de junio: 11:30 a 21:30 horas

Sábado, 20 de junio: 9:30 a 20:30 horas

Domingo, 21 de junio: 8:30 a 18:30 horas

Lunes, 22 de junio: 9:30 a 20:30 horas

Martes, 23 de junio: 9:30 a 22:30 horas

Miércoles, 24 de junio: 11:30 a 21:30 horas

Jueves, 25 de junio: 12:30 a 22:30 horas

Viernes, 26 de junio: 11:30 a 23:30 horas

Sábado, 27 de junio: 13:00 a 22:30 horas

Domingo, 28 de junio: 11:00 a 19:30 horas

Lunes, 29 de junio: 9:30 a 21:30 horas

Martes, 30 de junio: 9:30 a 21:30 horas

Miércoles, 1 de julio: 8:30 a 21:30 horas

Jueves, 2 de julio: 11:30 a 23:30 horas

Viernes, 3 de julio: 10:30 a 22:00 horas

Sábado, 4 de julio: 9:30 a 21:30 horas

Domingo, 5 de julio: 11:00 a 20:30 horas

Lunes, 6 de julio: 11:30 a 20:30 horas

Martes, 7 de julio: 8:30 a 16:30 horas

Jueves, 9 de julio: 12:30 a 19:30 horas

Viernes, 10 de julio: 11:30 a 18:30 horas

Sábado, 11 de julio: 13:30 a 21:30 horas

Martes, 14 de julio: 11:00 a 15:30 horas

Miércoles, 15 de julio: 11:00 a 15:30 horas

Sábado, 18 de julio: 13:00 a 17:30 horas

Domingo, 19 de julio: 11:00 a 16:00 horas

¿A qué hora llegar al Fan Fest para alcanzar lugar?

Se recomienda ingresar con anticipación al Fan Fest en el Zócalo de la CDMX para alcanzar lugar.

Entre las observaciones de los organizadores está que se puede salir y volver a entrar cuando se necesite.

El espacio está habilitado para el ingreso de 55 mil personas.

Recomiendan no acudir en coche al evento. Existen pocos estacionamientos que pagarán los usuarios, para el público en las calles aledañas, por lo que se recomienda acudir con anticipación.

HVI