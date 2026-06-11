¿Calendario de Pagos Beca Benito Juárez Junio 2026 Ya Salió? Posibles Fechas de Depósito

Los beneficiarios de este apoyo Bienestar ya se preguntan cuándo anunciará la CNBB las fechas de depósito del bimestre mayo-junio y cuánto les depositarán

Alumnas. ¿Calendario de Pagos Beca Benito Juárez Junio 2026 Ya Salió? Posibles Fechas de Depósito¿Qué se sabe de las fechas de pago de la Beca Benito Juárez para Junio 2026? Conoce todo sobre las fechas de depósito y montos a recibir. Foto: X Julio León.
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