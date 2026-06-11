¿Calendario de Pagos Beca Benito Juárez Junio 2026 Ya Salió? Posibles Fechas de Depósito

Los beneficiarios de la Beca Benito Juárez ya están impacientes por saber cuándo saldrá el Calendario de Pagos de Junio 2026, que corresponde al tercer bimestre del año. Por lo que en N+ te decimos qué se sabe de las posibles fechas de depósito y si hay actualización en el monto a depositar.

La inquietud llega luego de que a inicios de junio, la Coordinación Nacional de Becas del Bienestar anunció el Calendario de Pagos de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria, además de que avanza la entrega de tarjetas para alumnos de primaria que recién se inscribieron al apoyo de 2,500 pesos.

Según dicho calendario, este viernes 12 de junio será el último día en el que se deposite a los beneficiarios de la Beca Rita Cetina el monto correspondiente al bimestre mayo-junio 2026.

Entonces, ¿ya salió el Calendario de Pagos de la Beca Benito Juárez de junio 2026?

La respuesta es no. Ni la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, ni su titular Julio León, han comunicado las fechas de pago de la Beca Benito Juárez.

Sin embargo, se prevé que tal como ocurrió en la dispersión anterior, éste sea anunciado una vez que concluyan los depósitos de la Beca Rita Cetina.

Posibles Fechas de Depósito Calendario de Pagos Beca Benito Juárez

Durante Abril 2026, es decir para el segundo pago bimestral de la Beca Benito Juárez los depósitos iniciaron hacia finales de la primera quincena del mes.

Por lo que no se descarta que en esta ocasión el calendario de pagos se anuncie la semana del 15 al 19 de junio 2026. La comunicación oficial la hace directamente Julio León, coordinador Nacional de Becas del Bienestar durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como a través de sus redes sociales.

Se prevé que las fechas de dispersión queden de la siguiente manera:

Lunes 15 de junio 2026 cobran letras A, B.

Martes 16 de junio 2026 cobran letras C.

Miércoles 17 de junio 2026 cobran letras D, E, F.

Jueves 18 de junio 2026 cobra letra G.

Viernes 19 de junio 2026 cobran letras H, I , J , K, L.

Lunes 22 de junio: Letra M

Martes 23 de junio: N, Ñ, O, P y Q

Miércoles 24 de junio: Letra R

Jueves 25 de junio: Letra S

Viernes 26 de junio: T, U, V, W, X, Y, Z

¿Cuánto paga la Beca Benito Juárez en Junio 2026? Monto Actualizado

De acuerdo con información oficial del Gobierno de México, la Beca Benito Juárez entrega 1,900 pesos bimestrales a todos los estudiantes que cursan el bachillerato o profesional técnico Bachiller.

Por lo que, en junio de 2026, los beneficiarios recibirán un depósito por 1,900 pesos en su Tarjeta del Bienestar.