Beca Leona Vicario 2026: Fecha Límite para Recoger tu Tarjeta y Evitar te Quiten el Apoyo

Si eres beneficiario del Apoyo Bienestar que entrega hasta 1,032 pesos mensuales en la Ciudad de México a menores de 0 a 17 años con 11 meses de edad debes saber que ya hay fecha límite para acudir por tu Tarjeta de la Beca Leona Vicario. Por lo que en N+ te confirmamos hasta cuándo puedes pasar por dicho documento, o de lo contrario podrías perder el beneficio.

Ten en cuenta que no es el único programa del Bienestar que está entregando tarjetas a sus beneficiarios. A nivel federal también está la Beca Rita Cetina Primaria, cuyos beneficiarios recibirán su documento de pago hasta el próximo 10 de julio.

El Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México llamó a las personas que se hayan registrado a este programa social, acercarse a algún módulo a recoger este documento.

¿Cuándo Es la Fecha Límite para Recoger la Beca Leona Vicario?

De modo que si este es tu caso, debes saber que la fecha límite para recoger tu Tarjeta de la Beca Leona Vicario es el próximo 11 de julio de 2026. La recomendación es hacerlo antes de dicha fecha, para que así puedas disponer de tus depósitos.

El Fideicomiso para el Bienestar Educativo de Ciudad de México advierte que de no acudir por el documento antes de la fecha límite podrías perder el acceso a este apoyo del Bienestar y ser dado de baja del programa.

El horario de atención de los módulos es de Lunes a Viernes 09:00 a 15:00 horas

Requisitos para recoger tu Tarjeta de la Beca Leona Vicario

Identificación Oficial Vigente. CURP del tutor y beneficiario.

¿A dónde debes pasar por tu Tarjeta de la Beca Leona Vicario?

Las autoridades capitalinas advirtieron que las personas que deban pasar por su Tarjeta deben acudir a alguna de las dos siguientes direcciones, donde se ubican tanto el Módulo del FIBIEN como del DIF.

Módulo de Atención Ciudadana del FINABIEN

Dirección: Bucareli 134, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06040, Ciudad de México.

Módulo del DIF Ciudad de México

Dirección: Prolongación Tajín 965, cerca de las estaciones del Metro Parque de los Venados y Zapata.

Además, el Fibien hace un llamado a los beneficiarios de los apoyos sociales a mantener actualizados sus datos de contacto, por lo que si cambiaste de teléfono o correo debes acudir a las oficinas a actualizar tus datos.

Dicho trámite se realiza en el Módulo de Atención del FIBIEN, entre las 09:00 y 15:00 horas.

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¿Cuánto da la Beca Leona Vicario en 2026?

El apoyo económico que integra dicha beca va de los 382 a los 1,032 pesos, a través de una tarjeta electrónica a mes vencido, a niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años 11 meses de edad en situación de pobreza.

Los casos que serán considerados como prioritarios son los que cumplen con los siguientes criterios:

Niñas y Niños de 0 a 3 años.

Situación de vulnerabilidad económica.

Víctimas de violencia.

Cuya madre, padre o tutor haya fallecido.

Tienen una discapacidad permanente que les impide trabajar.

Se encuentran privados de su libertad.

Hijas e hijos de policías caídos en cumplimiento de su deber.

Padres, Madres o Tutores Solos de la Ciudad de México.

Además, se ofrecen servicios de atención integral de manera presencial y 40 mil de forma virtual de niñas, niños y adolescentes inscritos en el programa.

SARR