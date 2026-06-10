Beca Leona Vicario 2026: Fecha Límite para Recoger tu Tarjeta y Evitar te Quiten el Apoyo

Los beneficiarios de la Beca que entrega hasta 1,032 pesos mensuales deben acudir por el documento a alguno de los dos módulos en CDMX entre las 09:00 y 15:00 horas

Mujer sostiene Tarjeta de Beca Leona Vicario. Hasta Cuándo Puedes Recoger la Tarjeta sino te es cancelada la Beca¿Eres beneficiaria de la Beca Leona Vicario pero aún no recoges tu Tarjeta? Conoce cuándo es la fecha límite, o te la podrían cancelar. Foto: X @BienestarEdu

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