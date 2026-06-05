¿Cuándo Se Activa la Tarjeta Beca Rita Cetina de Primaria? Así Se Enciende para Primer Pago

Si ya recibiste la tarjeta de la Beca Rita Cetina de Primaria, consulta cómo se activa el plástico para asegurar el apoyo de útiles y uniformes escolares

Checa Cuándo y Cómo Se Activa la Tarjeta Beca Rita Cetina Primaria 2026La entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina de primaria termina en julio 2026. Foto: Julio León

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