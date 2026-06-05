¿Cuándo Se Activa la Tarjeta Beca Rita Cetina de Primaria? Así Se Enciende para Primer Pago

Millones de beneficiarios ya se están preparando para recibir su apoyo para útiles y uniformes escolares, y existe la duda si se activa la tarjeta de la Beca Rita Cetina de primaria. Por ello acá te decimos cuándo y cómo se enciende para asegurar el primer pago.

Se continúa realizando la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina de primaria, y si estás a la espera de acudir por tu medio de pago, en notas previas ya te explicamos cómo consultar los resultados y qué documentos piden para recoger tu plástico.

¿Cómo se activa la tarjeta Beca Rita Cetina en 2026?

La tarjeta del Banco Bienestar se activa de forma automática al momento de recibir el primer depósito de los programas sociales, por lo que los beneficiarios no necesitan realizar ninguna acción extra para poder utilizar su apoyo de 2,500 pesos para útiles y uniformes escolares.

En un pasado, la Coordinación Nacional de Becas Bienestar recomendó a los nuevos beneficiarios realizar el cambio de NIP en los cajeros del Banco del Bienestar para activar el medio de pago, de la siguiente manera:

Una vez que tengas en tus manos tu Tarjeta Beca Rita Cetina, acude a tu Banco del Bienestar más cercano. Dirígete al cajero automático, que está disponible todos los días, las 24 horas. Ingresa tu Tarjeta de Bienestar en cajero. Cambia el NIP y listo.

Este proceso también puede realizarse para aumentar la seguridad de tu tarjeta del Bienestar, sin embargo no es obligatorio para poder recibir la Beca Rita Cetina de primaria en 2026.

¿Cuándo se activa la Tarjeta Beca Rita Cetina?

La tarjeta del Bienestar que están recibiendo los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina de primaria se activará en el mes de agosto 2026 en el momento en el que se depositará el primer pago del apoyo de 2,500 pesos para útiles y uniformes escolares.

Aunque todavía no se han anunciado las fechas exactas en las que se realizará la dispersión, el coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León, explicó que los pagos se harán conforme a un calendario el cual será difundido a través de los canales oficiales. Estas serían las fechas:

Letras A, B : Lunes 3 de agosto.

Letra C : Martes 4 de agosto.

Letras D, E, F : Miércoles 5 de agosto.

Letra G : Jueves 6 de agosto.

Letras H, I, J, K, L : Viernes 7 de agosto.

Letra M : Lunes 10 de agosto.

Letras N, Ñ, O, P, Q : Martes 11 de agosto.

Letra R : Miércoles 12 de agosto.

Letras S : Jueves 13 de agosto.

Letras T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 14 de agosto.

PPP