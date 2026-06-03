¿Pago Doble? Cuánto Da la Beca Benito Juárez por Hijo en Junio 2026: Montos Confirmados

Conoce cuánto dinero da esta Beca del Bienestar para Estudiantes de Educación Media Superior en 2026 y por cuánto tiempo puedes recibir el apoyo

Mano sostiene Beca del Bienestar. Cuánto Paga la Beca Benito Juárez por Alumno en Junio 2026¿Tu hijo es beneficiario de la Beca Benito Juárez en Junio 2026? Conoce cuánto dinero da a los estudiantes. Foto: Facebook Jóvenes Construyendo el Futuro.
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+