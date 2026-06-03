¿Pago Doble? Cuánto Da la Beca Benito Juárez por Hijo en Junio 2026: Montos Confirmados

¿Tienes hijos en Prepa o Bachillerato?, en México hay un apoyo Bienestar para jóvenes que estudian en escuelas públicas en modalidad escolarizada o mixta. Si estás pensando en inscribirlos, en N+ te decimos cuánto dinero da la Beca Benito Juárez en junio 2026 y por cuánto tiempo.

Pero, ojo, porque este apoyo sólo aplica para jóvenes de hasta 25 años inscritos en alguna Prepa o Bachillerato público durante el ciclo escolar en curso.

Ten en cuenta que el depósito se hace de forma bimestral y de hecho el último Calendario de Pagos de la Beca Benito Juárez salió en abril 2026, por lo que en una nota previa te explicamos cómo saber si tu hijo ya está registrado en este apoyo económico.

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¿Cuánto dinero da la Beca Benito Juárez en junio 2026?

Si bien ya te adelantamos que el pago es bimestral, vale la pena que sepas que en junio 2026 los estudiantes inscritos a la Beca Benito Juárez recibirán 1,900 pesos.

A diferencia de la Beca Rita Cetina que entrega 1,900 pesos al primer hijo inscrito a la Beca Rita Cetina y 700 por cada estudiante de Secundaria adicional. La Beca Benito Juárez entrega 1,900 pesos por cada estudiante registrado, de acuerdo con la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán.

Este apoyo Bienestar se entrega durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, siempre que tu hijo continúe inscrito en la Prepa o Bachillerato.

Ten en cuenta que en julio y agosto no hay pago de la Beca dado que se trata de periodo vacacional, por lo que no caerá el depósito por 1,900 en la Tarjeta Bienestar.

¿Por cuánto tiempo dan la Beca Benito Juárez en 2026?

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, los 1,900 pesos de la Beca Benito Juárez se entregan durante un periodo máximo de hasta 40 meses, es decir 4 ciclos escolares.

Recuerda que los depósitos se otorgan por los 10 meses que dura el ciclo escolar.

¿Habrá pago Doble de la Beca Benito Juárez en Junio 2026?

Hasta ahora la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) no ha confirmado las fechas de depósito del bimestre mayo-junio 2026, aunque no habrá pago doble.

Sin embargo, el pago que caiga en la Tarjeta Bienestar será sencillo, toda vez que el siguiente bimestre será julio-agosto, justo el periodo vacacional.

Hasta abril de 2026, la CNBB dio a conocer que la Beca Benito Juárez llegó a más de 180 mil becarios.