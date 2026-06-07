¿A Quiénes les Cancelan Pago de Beca Rita Cetina 2026? Estas Personas Serán Dadas de Baja

Algunos de los beneficiarios de la Beca Rita Cetina perderán el apoyo tras el depósito del pago de junio 2026

Quiénes Perderán el Pago de Beca Rita Cetina 2026Algunos beneficiarios perderán el pago de la Beca Rita Cetina 2026. Foto: Facebook Julio León
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
¿Quiénes Perderán el Pago de la Beca Rita Cetina 2026? Estas Personas Ya no Recibirán Depósito