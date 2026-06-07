¿A Quiénes les Cancelan Pago de Beca Rita Cetina 2026? Estas Personas Serán Dadas de Baja

A pesar de que se lleva a cabo el depósito de la Beca Rita Cetina este mes, para algunos de los beneficiarios este será el último, pues cancelarán el apoyo para algunas personas. ¿Quiénes son? En N+ te explicamos de qué se trata.

Previamente te dimos a conocer que se suspende la dispersión del apoyo, mientras que se lleva a cabo la entrega del monto para algunos beneficiarios de primaria en junio.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Incorporación a la Beca Rita Cetina Para Alumnos de Secundaria: Esto Necesitas Saber

¿A quiénes les cancelarán el pago de la Beca Rita Cetina 2026?

De acuerdo con los lineamientos del programa, los beneficiarios que pueden recibir este apoyo son aquellos que cursan la secundaria (en el caso del pago bimestral) y primaria (pago anual). Por ello, quienes no cumplan con este primer requisito elemental serán dados de baja.

De tal forma, todos los estudiantes que concluyan la secundaria en el ciclo escolar 2025-2026 dejarán de recibir el depósito de la Beca Rita Cetina y será el pago de junio el último que perciban.

Por otro lado, los estudiantes que por algún motivo no puedan inscribirse también serán dados de baja de este programa.

Finalmente, otro de los requisitos básicos es estar inscrito en una escuela pública, por lo que si la o el beneficiario se inscribe en una escuela privada, también perderá el beneficio de $1900 pesos.

¿Quiénes cobran pago de la Beca Rita Cetina del 8 al 12 de junio 2026?

Ahora bien, si este será tu último pago, te decimos quiénes son los estudiantes y familias que cobran su depósito en la semana del 8 al 12 de junio 2026, pues, como seguramente sabes, este pago se realiza en orden alfabético, de acuerdo con la inicial del primer apellido.

Así va el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina para secundaria:

8 de junio 2026: letra M.

9 de junio 2026: letras N, Ñ, O, P.

10 de junio 2026: letra R.

11 de junio 2026: letra S.

12 de junio 2026: letras T, U, V, W, X, Y, Z.

El depósito corresponde a las familias de continuidad. De modo que aquellos hogares con un solo alumno inscrito recibirán $1,900 pesos, mientras que por cada hijo adicional se les otorgarán $700 pesos más.

Por ejemplo, las familias que tengan dos alumnos inscritos en secundaria recibirán $2,600 pesos durante junio 2026.