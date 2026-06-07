Mañana Reabre Registro Bienestar 30 a 64 Años: Estos Apellidos se Inscriben del 8 a 13 de Junio

Reinicia el registro a la Pensión Bienestar de 30 a 64 años para mujeres y hombres, por eso checa quiénes se inscriben en la segunda semana de junio 2026 en módulos

Reabre registro al apoyo Bienestar de 30 a 64 años qué apellidos se inscriben del 8 al 13 de junio 2026En la segunda semana de junio nuevos apellidos se inscriben al apoyo de 30 a 64 años en módulos. Foto: Secretaría de Bienestar

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