Mañana Reabre Registro Bienestar 30 a 64 Años: Estos Apellidos se Inscriben del 8 a 13 de Junio

Este lunes se vuelve a abrir el registro al apoyo de la Pensión Bienestar para mujeres y hombres de 30 a 64 años y debido a la alta demanda que tiene, acá te decimos qué nuevos apellidos se inscriben del 8 al 13 de junio 2026 en los Módulos del Bienestar instalados en varias partes de México.
Para que haya una inscripción ordenada al apoyo que da la Pensión Bienestar 30 a 64 años, habrá dos calendarios de registro disponibles, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los solicitantes:
Primera y tercera semana de cada mes:
Letras A, B: Lunes.
Letra C: Martes.
Letras D, E, F: Miércoles.
Letra G: Jueves.
Letras H, I, J, K, L: Viernes.
Rezagados: Sábado.
Segunda y cuarta semana de cada mes:
Letra M: Lunes.
Letras N, Ñ, O, P, Q: Martes.
Letra R: Miércoles.
Letras S, T, U: Jueves.
Letras V, W, X, Y, Z: Viernes.
Rezagados: Sábado.
¿Qué apellidos hacen registro al apoyo Bienestar de 30 a 64 años del 8 al 13 de junio 2026?
Las personas que deseen hacer su registro a la credencialización del Servicio Universal de Salud, los apellidos que van a poder ir a su Módulo de Bienestar más cercano durante la segunda semana de junio son variados, pero los más comunes por letra son estos:
Lunes 8 de junio 2026
Martínez
Morales
Mendoza
Moreno
Méndez
Medina
Márquez
Mejía
Maldonado
Miranda
Molina
Meza
Mora
Macias
Montes
Marín
Mata
Montoya
Martes 9 de junio 2026
Navarro
Navarrete
Nava
Nieto
Noriega
Nuno
Núñez
Negreta
Naranjo
Ñacul
Ortíz
Olivas
Oliva
Oliveros
Olmos
Oropeza
Ortega
Orozo
Miércoles 10 de junio
Rodríguez
Ruiz
Romero
Rangel
Robles
Rosas
Rubio
Reyes
Rivera
Ramírez
Rocha
Ríos
Rivas
Rojas
Ramos
Rendón
Rincón
Reynoso
Jueves 11 de junio
Sánchez
Salazar
Santiago
Soto
Silva
Sandoval
Solís
Santos
Salas
Serrano
Salinas
Suárez
Sosa
Salgado
Segura
Saucedo
Santana
Solano
Viernes 12 de junio 2026
Vázquez
Vargas
Velázquez
Vega
Valdez
Valencia
Valenzuela
Villegas
Velasco
Villanueva
Vásquez
Villa
Vera
Villarreal
Villalobos
Wong
Walle
Wilson
El Sábado 13 de junio 2026 se inscriben los rezagados, es decir todos los apellidos mostrados previamente.
Por ahora el registro para los beneficiarios de la Pensión Bienestar para discapacitados se realiza solamente en 24 ciudades de los estados que cuentan con convenio del IMSS Bienestar, que son los siguientes:
Mexicali, Baja California.
La Paz, Baja California Sur.
Campeche, Campeche.
Colima, Colima.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Ciudad de México (16 Alcaldías).
Chilpancingo, Guerrero.
Pachuca, Hidalgo.
Toluca, Estado de México.
Morelia, Michoacán.
Cuernavaca, Morelos.
Tepic, Nayarit.
Oaxaca, Oaxaca.
Puebla, Puebla.
Chetumal, Quintana Roo.
San Luis Potosí, San Luis Potosí.
Culiacán, Sinaloa.
Si no conoces la dirección del Módulo Bienestar que queda más cerca de tu domicilio, en este link puedes checar la ubicación: www.gob.mx/bienestar. El horario de atención es de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde en junio 2026, durante todo ese tiempo puede hacer tu registro al apoyo Bienestar mujeres y hombres de 30 a 64 años en la segunda semana del mes.