¿Dónde Está el Módulo de Registro a Nuevo Apoyo para Mujeres 18 a 64 Años en Junio 2026? Horario

Las jefas de familia de los 125 municipios de Edomex que cumplan con los requisitos de este programa del Bienestar pueden recibir capacitaciones y un paquete de herramientas

Mujeres en Módulo Bienestar. Dónde Está Módulo de Registro a nuevo programa Bienestar para Mujeres de 18 a 64 Años junio 2026.¿Eres una mujer de 18 a 64 años? Conoce dónde se ubica el módulo de registro al nuevo apoyo Bienestar con registro abierto en junio 2026. Foto: Cuartoscuro.
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