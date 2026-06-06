¿Dónde Está el Módulo de Registro a Nuevo Apoyo para Mujeres 18 a 64 Años en Junio 2026? Horario

Atención, jefas de familia. Durante junio de 2026 está abierto el registro un nuevo Apoyo del Bienestar para residentes de alguno de los 125 municipios del Estado de México. Si bien la inscripción se puede hacer en línea, para aquellas mujeres que no puedan hacerla vía electrónica, se habilitó un Módulo del Bienestar para registrarse de manera presencial, por lo que en N+ te confirmamos su ubicación y en qué horario operará.

El Gobierno del Estado de México dio a conocer que la convocatoria tendrá vigencia hasta el próximo 30 de septiembre, por lo que si eres de las mujeres que están interesadas, en una nota previa te dimos a conocer los requisitos y procedimiento para inscribirte.

El programa es impulsado por la Secretaría del Agua del Estado de México, que detalló que las mujeres que cumplen su solicitud recibirán un folio con el que podrán dar seguimiento a su petición. Los resultados se darán a conocer a través de la página web de la dependencia.

¿Dónde hacer la inscripción al Apoyo Bienestar para Mujeres de 18 a 64 Años? Ubicación Módulo

El programa "Mujeres Plomeras" del Gobierno del Estado de México recibirá solicitudes de las mujeres de 18 a 64 años de edad, que sean jefas de familia y residan en viviendas con problemas de fugas de agua.

A aquellas que cumplan con los requisitos en tiempo y forma se les brindarán capacitaciones teórico-prácticas y un kit de herramientas de plomería para que pongan en práctica sus conocimientos.

Si bien el registro se puede hacer en línea a través del portal de la Secretaría del Agua del Estado de México, también se ha habilitado un módulo presencial en Toluca, Estado de México.

Dirección del Módulo de Registro : Dirección General de Derecho Humano al Agua, Planeación y Ordenamiento en Horacio Zúñiga, número 2026, cuarto piso, colonia Morelos, primera Sección. C.P. 50120 en Toluca de Lerdo, Estado de México.

Horario: 09:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.

¿Cuándo cierra registro el Apoyo Bienestar para Mujeres de 18 a 64 años en Edomex?

De acuerdo con el Gobierno del Estado de México, la convocatoria de registro para el programa "Mujeres Plomeras" de la Secretaría del Agua, tendrá vigencia hasta el próximo 30 de septiembre.

Sin embargo, la implementación del programa estará sujeta a demanda, el cumplimiento de los requisitos de las solicitantes y la suficiencia presupuestaria.

Uno a uno, requisitos de Inscripción al nuevo programa del Bienestar "Mujeres Plomeras"

De modo que si eres Jefa de Familia, y estás interesada en aplicar a este programa, asegúrate de reunir los siguientes documentos a entregar:

Formato de Registro de Solicitante al programa "Mujeres Plomeras"

Acta de Nacimiento

Identificación Oficial Vigente

Clave Única de Registro a al Población (CURP)

Comprobante de domicilio o constancia de residencia de la autoridad local (máximo 3 meses de antigüedad)

Ten en cuenta que debes presentar cada uno de los requisitos antes mencionados en original y copia para su cotejo.

SARR