¿A Qué Hora Termina Registro el Apoyo Bienestar de 30 a 64 Años? Mañana Cierran Módulos

A pocos días de que se abriera el registro al apoyo de la Pensión Bienestar para mujeres y hombres de 30 a 64 años, en esta primera semana de junio 2026 termina el trámite, por eso acá te decimos la fecha límite y a qué hora cierra la inscripción en módulos de México.

El apoyo Bienestar de 30 a 64 años tienes inscripciones abiertas desde finales de mayo, por eso en una nota ya te contamos dónde hay registro, pues solo está disponible en algunas ciudades, los requisitos y documentos que piden y a hasta cuándo cierra el trámite para hombres y mujeres.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Tarjetas de Bienestar: Calendario de Entrega en Junio 2026

¿Cuándo termina el registro al apoyo hombres y mujeres Bienestar de 30 a 64 años?

Esta semana el periodo de inscripción va a estar abierto hasta el próximo sábado 6 de junio 2026, pero no hay nada de que preocuparse, pues durante todo el mes y hasta noviembre de este año. Para el lunes 8 de junio los módulos vuelven a abrir para atender a nuevas personas interesadas en obtener la credencial del Servicio Universal de Salud.

Es importante recordar que este registro solo aplica para beneficiarios de la Pensión Bienestar de discapacidad. Y para el sábado 6 de junio, fecha límite de inscripción en esta primera semana, los solicitantes que van a poder registrarse son los que la letra inicial de su primer apellido sea alguna de estas:

Sábado 6 de junio 2026: Se registran la letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L.

¿A qué hora cierran los módulos de registro al apoyo de la Pensión Bienestar de 30 a 64 años?

Los módulos de registro abren desde las 9 de la mañana y mañana sábado 6 de junio 2026 cierran hasta las 18:00 horas de la tarde (tiempo del centro de México). Si aún no sabes a dónde te toca ir, puedes ingresar al siguiente link para checar la ubicación de tu Módulo Bienestar más cercano: www.gob.mx/bienestar.

Te recordamos que el registro del apoyo para beneficiarios de la Pensión hombres y mujeres Bienestar con discapacidad de 30 a 64 años se realiza en 24 ciudades en junio y hasta el mes de noviembre 2026:

Mexicali, Baja California. La Paz, Baja California Sur. Campeche, Campeche. Colima, Colima. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ciudad de México (16 Alcaldías). Chilpancingo, Guerrero. Pachuca, Hidalgo. Toluca, Estado de México. Morelia, Michoacán. Cuernavaca, Morelos. Tepic, Nayarit. Oaxaca, Oaxaca. Puebla, Puebla. Chetumal, Quintana Roo. San Luis Potosí, San Luis Potosí. Culiacán, Sinaloa.

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