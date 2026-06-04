¿A Qué Hora Termina Registro el Apoyo Bienestar de 30 a 64 Años? Mañana Cierran Módulos

Está por acabar la primer semana de registro a la Pensión hombres y mujeres Bienestar de 30 a 64 años, por eso checa a qué hora cierran los módulos en junio 2026

A qué hora cierra registro el apoyo hombres y mujeres Bienestar 30 a 64 años fecha límite primera semana de junio 2026La primer semana de registro al apoyo Bienestar de 30 a 64 años está por terminar. Foto: Secretaría de Bienestar

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