¿Cuándo Cierra Registro el Apoyo Bienestar 30 a 64 Años en Junio 2026? Requisitos y Módulos

Hombres y Mujeres de 30 a 64 años de edad pueden acceder a un nuevo Apoyo Bienestar del Gobierno de México, sólo es necesario que completen su inscripción. Para que no te quedes sin la posibilidad de aprovechar este beneficio, en N+ te adelantamos cuándo cierra el registro y cómo puedes ubicar el módulo al que debes presentarte.

Tal como ocurre con otros programas, el registro avanza según un Calendario del Bienestar, por lo que en una nota previa te adelantamos qué apellidos se registran la primera semana de Junio 2026. Así como los documentos que deben presentar los solicitantes en el módulo.

Se trata del Servicio Universal de Salud que permitirá atenderse en cualquiera de los tres sistemas de salud pública: ISSSTE, IMSS e IMSS Bienestar. Y que en la actualidad cuenta con más de dos mil módulos en 24 estados para completar el registro de beneficiarios.

Entonces, ¿cuándo cierra el registro del nuevo Apoyo Bienestar 30 a 64 años en Junio 2026?

Dado que avanza la credencialización del Sistema Universal de Salud, este mes hay registro para adultos mayores y personas de 30 a 64 años, específicamente aquellas inscritas en la Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad.

Ahora bien, resolviendo la consulta inicial, el registro para este grupo de edad podrá realizarse hasta el próximo 14 de noviembre, sin embargo se recomienda avanzar en el trámite. De modo que este mes concluye el sábado martes 30 de junio, para continuar el mes siguiente.

Calendario Registro Hombres y Mujeres 30 a 64 Años a nuevo Apoyo Bienestar

Desde la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark Garcia Dobarganes, detalló las fechas por letra inicial del apellido.

Primera y tercera semana del mes:

Lunes - apellidos que inician con A, B.

Martes - apellidos que inician con C.

Miércoles - apellidos que inician con D, E, F.

Jueves - apellidos que inician con G.

Viernes - apellidos que inician con H, I, J, K, L.

Sábado - Rezagados.

En la segunda y cuarta semana de cada mes:

Lunes - M.

Martes - N, Ñ, O, P, Q.

Miércoles - R.

Jueves - S, T, U.

Viernes - V, W, X, Y, Z.

Sábado - Rezagados.

¿Cuáles son los requisitos para Registro al al Apoyo Bienestar de 30 a 64 Años?

Ahora bien, las personas que deseen hacer su registro a este nuevo beneficio del Gobierno de México deben llevar los siguientes documentos:

Identificación oficial.

Comprobante de domicilio.

Número de Teléfono.

Ojo, porque los menores de edad (menores de 18 años) deben acudir acompañados de un adulto para realizar el trámite.

¿Cómo ubicar en qué Módulo Bienestar Hacer Registro al Apoyo de 30 a 64 Años?

Si cumples con los criterios antes descritos, el Gobierno de México habilitó una herramienta en línea para ubicar los Módulos Bienestar donde puedes completar el registro.

Para ello, debes seguir los siguientes pasos: