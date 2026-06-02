¿Cuándo Cierra Registro el Apoyo Bienestar 30 a 64 Años en Junio 2026? Requisitos y Módulos

Durante junio 2026 se realiza el registro de hombres y mujeres de 30 a 64 años al nuevo Apoyo del Bienestar que cumplan con una serie de requisitos

Registro Apoyo Bienestar 30-64 Años. Requisitos y Módulos Credencialización Universal del Bienestar.Entérate. Hay un nuevo apoyo al que se pueden inscribir personas de 30 a 64 años en México, Te decimos cómo te puedes inscribir. Foto: Cuartoscuro.
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