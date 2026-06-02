¿Dónde Hay Registro a Apoyo Bienestar 30 a 64 Años Hasta el 6 de Junio 2026? Lista de Requisitos

Aprovecha este apoyo para hombres y mujeres de 30 a 64 años; te decimos dónde está habilitado el registro.

Registro al Apoyo Bienestar para hombres y mujeres de 30 a 64 años en junio 2026Del 1 al 7 de junio de 2026 se lleva a cabo el registro del Apoyo Bienestar de 30 a 64 años. Foto: Facebook Banco del Bienestar
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