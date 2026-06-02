¿Dónde Hay Registro a Apoyo Bienestar 30 a 64 Años Hasta el 6 de Junio 2026? Lista de Requisitos

Continúa el registro del apoyo bienestar para hombres y mujeres de 30 a 64 años hasta el 6 de junio 2026, pero este solo aplica en algunos estados de México. ¿Cuáles son? Aquí te contamos dónde sí hay inscripciones y la lista de requisitos, para que no pierdas la oportunidad de obtenerlo.

Previamente te dimos a conocer qué documentos debes presentar al momento de hacer el proceso de solicitud, así como la lista de apellidos que tienen registro a partir de este lunes y hasta la fecha límite.

Y en esta ocasión te daremos todos los detalles acerca de los estados donde hay

¿Dónde hay registro del apoyo bienestar para hombres y mujeres de 30 a 64 años?

El Gobierno de México informó que este nuevo apoyo para la población de 30 a 64 años en México tiene el fin de garantizar el acceso gratuito a servicios médicos en cualquier centro de salud público.

Sin embargo, en esta primera etapa, el registro está abierto a hombres y mujeres que ya forman parte de la Pensión Bienestar de discapacidad. Pueden hacer el registro durante todo junio 2026, esto de acuerdo con lo anunciado por Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud.

Según señaló, esto se realizará en dos grandes grupos, los cuales se dividirán los días de la inscripción entre las cuatro semanas del mes.

Para estos primeros días y hasta el 6 de junio, así se organizará:

Letras A, B: Lunes 1 de junio 2026.

Letra C: Martes 2 de junio 2026.

Letras D, E, F: Miércoles 3 de junio 2026.

Letra G: Jueves 4 de junio 2026.

Letras H, I, J, K, L: Viernes 5 de junio 2026.

Rezagados: Sábado 6 de junio 2026.

Ahora, en cuanto a los estados donde hay registro, te recordamos que para las personas con discapacidad de 30 a 64 años, el registro a la Pensión Bienestar no está disponible en todo el país, pues solo algunas entidades tienen convenio con el gobierno federal.

Además, para el apoyo del Servicio Universal de Salud, estas localidades se reducen a las que tienen convenio con IMSS-Bienestar, que son:

Mexicali, Baja California.

La Paz, Baja California Sur.

Campeche, Campeche.

Colima, Colima.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Ciudad de México (16 Alcaldías).

Chilpancingo, Guerrero.

Pachuca, Hidalgo.

Toluca, Estado de México.

Morelia, Michoacán.

Cuernavaca, Morelos.

Tepic, Nayarit.

Oaxaca, Oaxaca.

Puebla, Puebla.

Chetumal, Quintana Roo.

San Luis Potosí, San Luis Potosí.

Culiacán, Sinaloa.

Hermosillo, Sonora.

Villahermosa, Tabasco.

Cd. Victoria, Tamaulipas.

Tlaxcala, Tlaxcala.

Xalapa, Veracruz.

Mérida, Yucatán.

Zacatecas, Zacatecas.

¿Cuáles son los requisitos para el apoyo bienestar de 30 a 64 años?

El Servicio Universal de Salud ha especificado que, para registrarte y obtener tu credencial, debes cumplir, principalmente, el requisito de estar registrado en la Pensión Bienestar para Adultos Mayores o para Personas con Discapacidad, así como residir en las ciudades que te indicamos previamente.

Después, cumplir con los siguientes requisitos:

Identificación oficial con fotografía.

CURP certificada.

Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a seis meses.

Teléfono de contacto.

Correo electrónico (opcional).

Toma en cuenta que el horario de atención de los módulos para la credencialización es de lunes a sábado de 9:00 a 18:00 horas.