Registro Jóvenes Construyendo el Futuro Junio 2026: ¿Cómo Solicito Apoyo de 9,500 Pesos?

Hombres y mujeres de 18 a 29 años se pueden inscribir al programa que entrega más de 9,500 pesos mensuales y seguro médico del IMSS, conoce el proceso para postularte a un centro de trabajo

Mujer se registra a JCF. ¿Cómo postular a un centro de Trabajo en el Mapa de Focalización de Jóvenes Construyendo el Futuro?Hoy abrió el Mapa de Focalización de Jóvenes Construyendo el Futuro. Conoce cómo postular en junio 2026 a un centro de trabajo. Foto: Facebook JovConFuturo

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