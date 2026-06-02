Registro Jóvenes Construyendo el Futuro Junio 2026: ¿Cómo Solicito Apoyo de 9,500 Pesos?

¿Te inscribiste al Apoyo Bienestar que entrega 9,582 pesos mensuales?, hoy abrió el Mapa de Focalización de Jóvenes Construyendo el Futuro para vincularte a un centro de trabajo, por lo que en N+ te explicamos paso a paso cómo puedes consultar disponibilidad en tu municipio y completar tu registro.

Este programa está dirigido a hombres y mujeres de 18 a 29 años que actualmente no estudian ni trabajan, para que se incorporen a un centro de trabajo donde pueden capacitarse por 12 meses.

El registro en la plataforma Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) está abierto durante todo el año, sin embargo debes esperar a que se abra el Mapa de Focalización para poder postular a un centro de trabajo. De hecho, en una nota previa ya te dimos a conocer la lista de requisitos para completar este proceso.

Pero, ojo, porque una vez que hayas concluido tu periodo de 12 meses vinculado a un centro de trabajo, no podrás volver a inscribirte al programa.

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¿Cómo vincularte a un centro de trabajo de Jóvenes Construyendo el Futuro en Junio 2026?

Dado que hoy 1 de junio de 2026 abrió la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro, debes entrar a la página del Mapa de Focalización para hacer tu postulación.

Aquí te explicamos paso a paso cómo solicitar tu vinculación:

Entra a la página oficial del Mapa de Focalización de Jóvenes Construyendo el Futuro. Selecciona en el mapa el estado dónde vives Revisa si tu municipio se encuentra con convocatoria "abierta" o "cerrada". Inicia sesión en la plataforma de "Jóvenes Construyendo el Futuro" con tu usuario y contraseña Filtra los centros de trabajo disponibles según tus intereses. Selecciona el centro de trabajo que llame tu atención y selecciona la opción "Postularme". Listo, has concluido el proceso de postulación.

¿Cómo saber si mi municipio tiene estatus "abierto" en Mapa de Focalización Junio 2026?

Al entrar al Mapa de Focalización de Jóvenes Construyendo el Futuro verás que los estados se pintan de tres colores distintos (verde, dorado y rojo), cuyo significado te explicamos a continuación.

Verde - Municipios que tienen espacios de capacitación disponibles.

Dorado - Municipios que ya alcanzaron la meta de espacios disponibles.

Rojo - Municipios que no participan en esta apertura.

¿Qué dan a los "aprendices" de Jóvenes Construyendo el Futuro?

Los aprendices de 18 a 29 años que participan en JCF no sólo reciben 9,582.47 pesos (equivalentes a un salario mínimo mensual), sino que durante el tiempo que estén vinculados a un centro de trabajo tienen acceso al seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Tanto el apoyo Bienestar como el seguro médico se otorgan por un periodo de hasta 12 meses.

SARR