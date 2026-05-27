Registro Jóvenes Construyendo el Futuro: Lista Requisitos y Cuándo Abre Próxima Vinculación 2026

Cada vez falta menos para la apertura de vinculación a centros de trabajo de Jóvenes Construyendo el Futuro; te decimos los requisitos y cuándo estará disponible la plataforma para pago de más de 9500

Estos son los requisitos y fecha de apertura de vinculación de Jóvenes Construyendo el FuturoFoto: Cuartoscuro | Archivo
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