Registro Jóvenes Construyendo el Futuro: Lista Requisitos y Cuándo Abre Próxima Vinculación 2026

Uno de los programas sociales que busca fomentar el empleo formal, así como facilitar el crecimiento de empresas en desarrollo, es Jóvenes Construyendo el Futuro, que está por abrir su nuevo periodo de vinculación a centros de trabajo y aquí te decimos cuáles son los requisitos, así como cuándo podrás registrarte a la beca de $9,582.47 pesos.

Y es que, además del pago mensual, también abarca beneficios para los aprendices como:

Experiencia laboral en la capacitación.

Seguro médico.

Por ello, si te encuentras sin empleo y no quieres perder esta oportunidad de empezar a trabajar, te compartimos la lista de requisitos.

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¿Cuáles son los requisitos para Jóvenes Construyendo el Futuro 2026?

Tener entre 18 y 29 años al momento de postularse a un Espacio para Capacitación en un Centro de Trabajo.

Bajo protesta de decir verdad, declarar que no estudian y no trabajan.

Registrarse en la Plataforma Digital por cuenta propia o con asistencia de personal autorizado por la STPS, debidamente identificado, proporcionando la información y documentación requerida en el formulario de registro.

Fotografía del joven registrado(a) con el rostro descubierto, sin ediciones ni modificaciones, sosteniendo su Identificación oficial vigente.

Las personas extranjeras deberán presentar el documento oficial vigente que acredite su estancia regular en el país, expedido por las autoridades migratorias correspondientes.

Realizar las actividades establecidas en el plan.

Asistir a la capacitación en los días y horarios establecidos.

Respetar las reglas y hábitos laborales de tu Centro de Trabajo.

Evaluar mensualmente el desempeño del tutor.

¿Cuándo es el próximo periodo de vinculación a Jóvenes Construyendo el Futuro 2026?

Luego de que transcurrieran las más recientes aperturas de convocatoria en febrero y abril, se espera que llegue la nueva etapa de vinculación a centros de trabajo, la cual abre cada bimestre.

Por ello, te recomendamos estar pendiente este 1 de junio 2026, pues, a pesar de que la vinculación está disponible a diario, es en la mencionada fecha cuando se publican las nuevas vacantes, algunas de las cuales están disponibles muy poco tiempo, porque se ocupan rápido.

Te recomendamos que, para que logres quedar en la posición y oferta que deseas, tengas tus documentos cargados en la plataforma desde antes del día de publicación y revises que cumples con todos los requisitos.