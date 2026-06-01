¿SEP Suspende Clases Mañana 2 de Junio 2026? No Hay Actividades Escolares en Estos Estados

Tras un inicio de mes confuso en lo que respecta al calendario escolar, una de las dudas que tienen miles de padres de familia es si mañana 2 de junio 2026 no hay clases. Entre las protestas de docentes y los cambios recientemente anunciados, en N+ te damos a conocer si la SEP suspendió las clases y en qué estados, efectivamente, cancelan las actividades escolares.

Este lunes, las autoridades de la Ciudad de México informaron que no habrá clases el 11 de junio 2026, debido a la inauguración del Mundial. Esta modificación se suma a los cambios que se anunciaron y luego no se aplicaron, pero también a las modificaciones que se realizan a nivel local, debido a las condiciones climáticas.

¿Dónde se suspenden clases mañana 2 de junio 2026?

Siguiendo las complicaciones que se han dado entre el gobierno y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), organización magisterial que inició un paro nacional de actividades el 1 de junio, miles de docentes se ausentarán de las aulas también este martes 2 de junio 2026, mientras no se llegue a un acuerdo.

Algunos de los estados que se han sumado a la huelga nacional y las marchas, mediante sus secciones representativas, son:

Baja California

Chihuahua

Sinaloa

Tabasco

Sonora

Quintana Roo

Colima

Ciudad de México

Hidalgo

Nuevo León

Jalisco

Guerrero

Yucatán

Estado de México

Puebla

Hidalgo

Veracruz

Dichos estados, debes saber, no son todos, pues puede haber docentes de algunos otros puntos de la República que se unan al paro, aunque no lo haga toda la sección que representa al territorio (estatal o municipal).

Por otro lado, también tienes que considerar que, aunque tu estado se encuentre en la lista, no significa que automáticamente no hay clases, ya que muchos de los profesores no están integrados a la CNTE o sus protestas, pero sí hay escuelas completas con profesores en la organización. Por ello, te recomendamos consultar directamente con directivos de tu plantel o el cuerpo docente sobre tu situación particular.

¿Se cancelan clases el martes 2 de junio 2026?

Por su parte, este lunes 1 de junio, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán informó que, derivado de las fuertes lluvias registradas en los últimos días en la región, se han cancelado las clases en el estado, para turno matutino y vespertino, el martes 2 de junio 2026.

Esta medida aplica para las escuelas de todos los niveles del estado de Yucatán, tanto públicas como privadas, con el fin de salvaguardar la integridad y el bienestar de los estudiantes, del personal docente, administrativo, ante las condiciones climatológicas que prevalecen en la región.

DMZ