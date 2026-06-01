Confirman Día Sin Clases por el Mundial 2026: Esto Anunciaron Autoridades de CDMX

Confirman que el 11 de junio, día de la inauguración del Mundial 2026, no habrá clases en escuelas públicas de CDMX.

Confirman Día Sin Clases por el Mundial 2026Autoridades de CDMX confirmaron que no habrá clases este día. Foto: Cuartoscuro

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¡Confirmado! El 11 de junio no habrá clases en CDMX por el Mundial 2026. ¿Cómo afecta a las escuelas y qué dice la autoridad? Descúbrelo.

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