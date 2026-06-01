Confirman Día Sin Clases por el Mundial 2026: Esto Anunciaron Autoridades de CDMX
Confirman que el 11 de junio, día de la inauguración del Mundial 2026, no habrá clases en escuelas públicas de CDMX.
Autoridades de CDMX confirmaron que no habrá clases este día. Foto: Cuartoscuro
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¡Confirmado! El 11 de junio no habrá clases en CDMX por el Mundial 2026. ¿Cómo afecta a las escuelas y qué dice la autoridad? Descúbrelo.
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PorRedacción N+
El 11 de junio no habrá clases en escuelas públicas de educación básica, media y superior de la Ciudad de México.
La confirmación llegó este lunes desde el Gobierno capitalino, quien citó al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, como la fuente de la decisión.
¿Qué dice exactamente la autoridad sobre el día sin clases?
El gobierno de la Ciudad de México compartió en conferencia de prensa que Delgado comunicó de forma directa la medida.
"El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, me informó que el día de la inauguración del Mundial, el 11 de junio, no habrá clases de educación pública básica, primaria, secundaria y media superior."
El alcance, subrayó, es acotado: un solo día. "Estamos hablando del día de la inauguración. Nada más."
Lo que aplica, lo que falta confirmar y lo que es voluntario
La suspensión anunciada cubre únicamente planteles públicos federales en los niveles ya mencionados.
Otras instituciones de la capital —universidades, dependencias y organismos— aún no han definido su postura de manera pública, aunque la autoridad capitalina anticipó que lo harán próximamente.
Suspensión confirmada: educación pública básica, secundaria y media superior.
Fecha: 11 de junio, día de la ceremonia inaugural del Mundial 2026.
Pendientes: instituciones de educación superior y organismos de la ciudad.
Sector privado: convocado a explorar esquemas alternativos de trabajo, de forma voluntaria.
En ese último punto, el gobierno capitalino llamó a las cámaras empresariales y al sector privado a buscar modalidades que permitan a sus trabajadores seguir laborando ese día sin necesidad de presencia física, aunque sin imponer ninguna obligación.