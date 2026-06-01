SEP Confirma Qué Días de Junio 2026 No Hay Clases en CDMX y Cuándo Acaba el Calendario Escolar

Las Autoridades Educativas Mantienen vigente el Calendario SEP de 185 días para escuelas de Educación Básica, por lo que te decimos todas las fechas que se suspenden clases este mes

Salón de Clases Vacío. Qué Días de Junio 2026 No hay Clases en CDMXTras las actualizaciones del calendario escolar 2025-2026, estudiantes y papás pueden consultar la lista completa de días que no habrá clases. Foto: Cuartoscuro.
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