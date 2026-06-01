SEP Confirma Qué Días de Junio 2026 No Hay Clases en CDMX y Cuándo Acaba el Calendario Escolar

A pocos días del fin de cursos, papás y alumnos ya se preguntan cuándo acaba el ciclo escolar 2025-2026. La confusión llega tras los cambios anunciados por las autoridades educativas, sin embargo en la capital del país se mantiene sin cambios. Por lo que en N+ te adelantamos los días que no hay clases en junio 2026.

Tomando como referencia el calendario SEP de 185 días y los recientes anuncios de autoridades capitalinas respecto al Mundial 2026 se conoce que hay por lo menos dos fechas en las que los alumnos acudirán a las aulas.

Hay que mencionar que algunas entidades determinaron suspender las clases el 1° día de junio en respuesta a la Marcha de la CNTE y las manifestaciones de maestros, por lo que en una nota previa te dimos a conocer los estados y municipios que se quedaron sin clases.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Habrá Clases el 11 de Junio en CDMX? Esto Anunciaron las Autoridades

¿Qué Días de Junio 2026 no hay clases en CDMX? Lista de Fechas confirmadas SEP

Ahora bien, si tomamos como referencia el calendario que se encuentra publicado en el portal de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2025-2026, mismo que continúa vigente para las escuelas de educación básica de Ciudad de México, no se va a la escuela el día de la Junta de Consejo Técnico Escolar.

Además, este 1° de junio, autoridades de Ciudad de México anunciaron que se otorgará el día de la inauguración del Mundial 2026 para estudiantes de educación básica y media superior, toda vez que ésta se celebra en el Estadio Ciudad de México, ubicado al Sur de la capital.

De modo que la lista confirmada de días sin clases de junio 2026 queda de la siguiente manera:

Miércoles 11 de junio 2026 - Por inauguración del Mundial 2026.

26 de junio 2026 - Por Consejo Técnico Escolar (CTE).

¿Cuándo termina el ciclo escolar 2025-2026?

La Secretaría de Educación Pública, a través de su titular, Mario Delgado, confirmó el pasado mes de mayo que el fin del ciclo escolar se mantiene para el 15 de julio de 2026 en la mayoría de estados del país, incluida la Ciudad de México.

Aunque se dio licencia a entidades con situaciones especiales para ajustar las fechas del fin de ciclo, por lo que en una nota previa te dimos a conocer la lista de Estados que concluye clases antes del 15 de junio. Tales como Tamaulipas y Yucatán.

De modo que las vacaciones de verano para estudiantes iniciarán el 16 de julio de 2026.

¿Cuándo entregan la Boleta de Calificaciones SEP antes de Fin de Cursos?

La fecha marcada para entregar la Boleta SEP con los resultados de la evaluación del último trimestre del año se entregará el 14 de julio, un día antes de que concluya el calendario escolar.

Por lo que en una nota previa ya te explicamos cómo puedes consultar la Boleta de Calificaciones SEP en línea.

SARR