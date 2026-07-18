Movilidad

Hombre Sube a Torre de la Línea 1 del Cablebús y Desata Intensa Movilización

La SSC realizó un operativo para bajar al sujeto y restablecer la operación del sistema

Hombre sube a torre de cablebús. Foto: N+Hombre sube a torre de cablebús. Foto: N+

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Interrupción en la Línea 1 del Cablebús por un hombre que escaló una torre. La SSC actuó para resolver la situación. ¿Qué sucedió realmente? Lee más detalles.

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