Hombre Sube a Torre de la Línea 1 del Cablebús y Desata Intensa Movilización

La mañana de este sábado 18 de julio, un hombre de 54 años movilizó a los cuerpos de emergencia al subir a una de las torres de más de 30 metros de altura de la Línea 1 del Cablebús, en la alcaldía Gustavo A. Madero. El incidente provocó la suspensión temporal del servicio mientras se realizaban las maniobras de rescate, las cuales se prolongaron por aproximadamente dos horas.

De acuerdo con el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, el rescate se llevó a cabo en una torre ubicada en la colonia Residencial Zacatenco. Para alcanzar la estructura, los rescatistas utilizaron una escala y, tras establecer un diálogo con el hombre, este decidió descender por el poste bajo la supervisión de la célula de bomberos.

Suspenden servicio de Cablebús

Al lugar también acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, quienes participaron en el operativo para garantizar un descenso seguro del hombre sin que se registraran incidentes mayores.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas por las que el hombre subió a la estructura ni si fue puesto a disposición del Ministerio Público o recibió atención médica tras concluir el rescate.

Debido a este incidente, el servicio de la Línea 1 del Cablebús permaneció suspendido durante varias horas mientras finalizaban las labores de seguridad. Posteriormente, las autoridades continuaron con las acciones correspondientes para restablecer la operación del sistema.

El Cablebús es uno de los principales medios de transporte para miles de habitantes del norte de la Ciudad de México, por lo que la suspensión temporal del servicio afectó a los usuarios que utilizaban esta ruta durante la mañana del sábado.