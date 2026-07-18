Medio Ambiente

¿Cuáles Son los Árboles Ideales para el Clima de Torreón? Guía de Variedades para Plantar

Conoce los árboles recomendados y que mejor se adaptan al clima de Torreón

Guía de Árboles Recomendados para el Clima de TorreónEs importante conocer las especies de árboles que soportan el calor de la región. Foto: N+

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Embellece tu espacio con árboles que florecen todo el año. Conoce las especies como el Mimbre y su adaptación al clima de Torreón. Descubre más detalles.

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