¿Cuáles Son los Árboles Ideales para el Clima de Torreón? Guía de Variedades para Plantar

Antes de plantar un árbol, es importante conocer cuáles son las especies más adecuadas para Torreón. Por ello, el Gobierno Municipal compartió una guía con algunas de las variedades recomendadas para la región, debido a su adaptación al clima y a las condiciones del suelo.

¿Cuáles son los árboles ideales para el clima de Torreón?

Huizache: Es un árbol pequeño que alcanza entre 1 y 2 metros de altura. Se caracteriza por sus flores amarillas y es recomendable para banquetas amplias.

Lágrimas de San Pedro: Es una especie de porte pequeño que puede conservar su follaje durante todo el año. Tiene una raíz de crecimiento profundo y vertical, un tronco de corteza dura y agrietada, además de flores amarillas de entre 3 y 5 centímetros de largo.

Sus ramas son lisas y delgadas, por lo que se recomienda plantarlo en banquetas amplias y regarlo tres veces por semana.

Mezquite: Es uno de los árboles más representativos de la región. Destaca por sus ramas con espinas y sus vainas fibrosas, cuyo color va del amarillo al café rojizo. Requiere riego únicamente una vez por semana.

Mimbre: Conserva sus hojas durante todo el año y alcanza una altura de entre 3 y 9 metros. Florece durante una temporada prolongada y presenta flores de color rosa pálido con bordes púrpura. También se distingue por sus ramas colgantes y un tronco corto y delgado.