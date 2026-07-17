¿Cuál Es el Nivel del Sistema Cutzamala Hoy? Así Están las Presas de México este 17 Julio 2026

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer hoy, 17 de julio de 2026, cuál es el nivel del Sistema Cutzamala, en N+ te compartimos cómo están las presas de México.

De acuerdo con el reporte de este viernes, la temporada de lluvias sigue favoreciendo el nivel de las presas que lo conforman.

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Con corte al 16 de julio de 2026, el Sistema Cutzamala registra un almacenamiento de 562.547 millones de metros cúbicos de agua, lo que representa 71.89% de su capacidad total, estimada en 782.521 millones de metros cúbicos.

Así están las presas del Sistema Cutzamala

De acuerdo con el reporte de Conagua, el nivel de cada presa es el siguiente:

Villa Victoria: almacena 66.53% de su capacidad.

Valle de Bravo: 79.50% de llenado.

El Bosque: con un nivel de 61.97% de su capacidad.

El Sistema Cutzamala es una de las principales fuentes de abastecimiento de agua potable para el Valle de México, ya que suministra parte del recurso hídrico que consumen habitantes de la Ciudad de México (CDMX) y del Estado de México (Edomex).

Por ello, la evolución de sus niveles de almacenamiento es monitoreada de manera permanente, especialmente durante las temporadas de lluvias y estiaje, ya que influye en la disponibilidad de agua para millones de personas.

FBPT