Medio Ambiente

¿Cuál Es el Nivel del Sistema Cutzamala Hoy? Así Están las Presas de México este 17 Julio 2026

El Sistema Cutzamala continúa recuperándose gracias a las lluvias; conoce el nivel de almacenamiento de las presas Villa Victoria, Valle de Bravo y El Bosque

Presa Valle de Bravo del CutzamalaPresa Valle de Bravo del Sistema Cutzamala. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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