El SMN Prevé Chubascos y Lluvias Fuertes con Descargas Eléctricas en la Mayor Parte del País

Para este viernes 17 de julio de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en la mayor parte del territorio nacional.

Las autoridades meteorológicas pronostican lluvias puntuales intensas en zonas de Durango y Sinaloa. Así como lluvias puntuales muy fuertes en regiones de Jalisco y Nayarit.

Finalmente, prevalecerá el ambiente muy caluroso en los estados del noroeste de la República Mexicana, previéndose extremadamente caluroso en el noreste de Baja California.

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Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Durango (oeste) y Sinaloa (centro).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este), Chihuahua (oeste y suroeste), Jalisco (norte y oeste) y Nayarit.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (norte), Zacatecas (oeste y sur), Colima, Michoacán (norte y este), Estado de México (oeste), Guerrero (este y costa), Oaxaca (norte y suroeste) y Veracruz (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur y Aguascalientes.

Temperaturas máximas

Superiores a 45 °C: Baja California (noreste).

De 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro y sur), Sonora (noroeste, centro y sur) y Sinaloa (norte).

De 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

Clima en el Valle de México

Durante la mañana, se prevé cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado.

Por la tarde, se prevé ambiente templado a cálido, cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (oeste) y chubascos en la Ciudad de México; dichas lluvias se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 21 a 23 °C.

Con información de Conagua

ICM