El SMN Prevé Chubascos y Lluvias Fuertes con Descargas Eléctricas en la Mayor Parte del País
Las autoridades informaron que prevalecerá el ambiente muy caluroso en los estados del noroeste de la República Mexicana, y extremadamente caluroso en el noreste de Baja California
Elementos de Protección Civil de Michoacán ayudan a un conductor varado por las inundaciones en Morelia. Foto: Facebook | pcmichoacan
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¡Atención! El SMN prevé chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en gran parte del país. Además, se espera un ambiente extremadamente caluroso en el noreste de Baja California. Infórmate más.
Para este viernes 17 de julio de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en la mayor parte del territorio nacional.
Las autoridades meteorológicas pronostican lluvias puntuales intensas en zonas de Durango y Sinaloa. Así como lluvias puntuales muy fuertes en regiones de Jalisco y Nayarit.
Finalmente, prevalecerá el ambiente muy caluroso en los estados del noroeste de la República Mexicana, previéndose extremadamente caluroso en el noreste de Baja California.
Lluvias en el país
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Durango (oeste) y Sinaloa (centro).
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este), Chihuahua (oeste y suroeste), Jalisco (norte y oeste) y Nayarit.
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (norte), Zacatecas (oeste y sur), Colima, Michoacán (norte y este), Estado de México (oeste), Guerrero (este y costa), Oaxaca (norte y suroeste) y Veracruz (sur).
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur y Aguascalientes.
Temperaturas máximas
Superiores a 45 °C: Baja California (noreste).
De 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro y sur), Sonora (noroeste, centro y sur) y Sinaloa (norte).
De 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
De 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.
Clima en el Valle de México
Durante la mañana, se prevé cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado.
Por la tarde, se prevé ambiente templado a cálido, cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (oeste) y chubascos en la Ciudad de México; dichas lluvias se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo.
La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 21 a 23 °C.