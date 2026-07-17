El SMN Prevé Chubascos y Lluvias Fuertes con Descargas Eléctricas en la Mayor Parte del País

Las autoridades informaron que prevalecerá el ambiente muy caluroso en los estados del noroeste de la República Mexicana, y extremadamente caluroso en el noreste de Baja California

Elementos de Protección Civil de Michoacán ayudan a un conductor varado por las inundaciones en MoreliaElementos de Protección Civil de Michoacán ayudan a un conductor varado por las inundaciones en Morelia. Foto: Facebook | pcmichoacan

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¡Atención! El SMN prevé chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en gran parte del país. Además, se espera un ambiente extremadamente caluroso en el noreste de Baja California. Infórmate más.

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