Alerta y Uso de Cubrebocas: Humo de Incendios en Canadá Deteriora el Aire en EUA

El humo provocado por los incendios forestales que se mantienen activos desde principios de julio de 2026, en Canadá, encendió las alertas en el noreste de Estados Unidos de América (EUA), donde millones de personas enfrentan una peligrosa disminución en la calidad del aire. La contaminación también afecta zonas del sureste canadiense y la región de los Grandes Lagos, donde las autoridades han advertido sobre riesgos para la salud debido a la alta concentración de partículas suspendidas.

De acuerdo con la organización suiza IQAir, especializada en el monitoreo de la calidad del aire a nivel mundial, varias ciudades ubicadas en la región de los Grandes Lagos, el noreste de EUA y el sureste de Canadá se encuentran entre las más contaminadas del planeta. En algunos puntos, los niveles registrados fueron considerados perjudiciales e incluso peligrosos para la salud, especialmente para niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Ciudades con millones de habitantes enfrentan aire peligroso

La región de los Grandes Lagos ha sido una de las más golpeadas por la nube de humo. Ciudades como Chicago, Minneapolis, Detroit y Thunder Bay registraron jornadas con muy baja visibilidad y elevados niveles de contaminación atmosférica, lo que obligó a la población a extremar precauciones.

En Chicago, una zona metropolitana con casi