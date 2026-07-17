Medio Ambiente

Alerta y Uso de Cubrebocas: Humo de Incendios en Canadá Deteriora el Aire en EUA

La contaminación también genera preocupación por la final del Mundial 2026, programada para el 19 de julio, en el estadio sede Nueva York/Nueva Jersey

Humo de incendios reduce la visibilidad en Nueva YorkHumo de incendios reduce la visibilidad en Nueva York. Foto: AP

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Nueva York recomendó usar cubrebocas y evitar actividades al aire libre por las altas concentraciones de partículas contaminantes

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