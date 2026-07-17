Accidentes

Sacerdote y Feligreses Vuelcan en Carretera 57 en Coahuila

Un sacerdote y feligreses volcaron en la carretera federal 57 en el tramo Hermanas-Monclova.

Sacerdote y Feligreses Vuelcan en Carretera 57 en CoahuilaEl sacerdote y sus acompañantes se dirigían al Encuentro Nacional de Jóvenes en el Espíritu Santo. Foto: N+

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Un sacerdote y sus acompañantes sufren un vuelco en la carretera 57. Afortunadamente, no hay heridos graves. La Diócesis agradece el apoyo y asegura que todos están estables. Detalles aquí.

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