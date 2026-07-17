Sacerdote y Feligreses Vuelcan en Carretera 57 en Coahuila

Un aparatoso accidente se registró sobre la carretera federal 57, en el tramo Hermanas-Monclova, luego de que el vehículo en el que viajaba el sacerdote José Raúl Pérez, junto con 11 acompañantes, saliera del camino y terminara volcado.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el sacerdote habría rentado una unidad para trasladarse de Ciudad Acuña a Saltillo.

Al llegar a la altura del kilómetro 33, presuntamente el volante del vehículo se endureció, lo que provocó que el conductor perdiera el control, saliera de la carpeta asfáltica y terminara volcando.

Al lugar acudieron corporaciones de auxilio y seguridad para brindar atención a los ocupantes. A su llegada, los rescatistas confirmaron que las 12 personas que viajaban en la unidad habían logrado salir por sus propios medios.

Afortunadamente, ninguno de los ocupantes presentó lesiones que pusieran en riesgo su vida, por lo que el accidente dejó únicamente daños materiales.

Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos y realizarán las investigaciones correspondientes para determinar las causas del percance.

Diócesis de Piedras Negras emite comunicado

La Diócesis de Piedras Negras informó que el sacerdote José Raúl Pérez Contreras y un grupo de jóvenes que lo acompañaban se encuentran estables, luego de sufrir un accidente la mañana de este viernes cuando viajaban con destino a Saltillo para participar en el Encuentro Nacional de Jóvenes en el Espíritu Santo (ENJES).

Aunque no hubo personas fallecidas ni lesionados de gravedad, algunas de las personas involucradas fueron trasladadas de manera preventiva al Hospital General de Zona del IMSS en Monclova para una valoración médica más completa. La Diócesis señaló que todos permanecen estables y reciben atención médica.

A través de un comunicado, la institución religiosa agradeció las muestras de apoyo y las oraciones de la comunidad, además de informar que continuará atenta a la evolución del estado de salud de los involucrados y dará a conocer cualquier actualización por sus canales oficiales.