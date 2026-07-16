Rescatan a 12 Trabajadores Atrapados en Arroyo en Acuña

Durante la mañana de este jueves, 12 trabajadores fueron rescatados en Ciudad Acuña, luego de quedar atrapados en un arroyo cuando viajaban a bordo de un camión de transporte de personal con destino a su centro de trabajo.

El incidente ocurrió sobre la calle Acatlán, en el vado que comunica el libramiento Sur Poniente con el acceso al fraccionamiento Veracruz, donde el conductor de la unidad, identificada con el número económico 01, intentó cruzar pese a las condiciones del lugar.

La maniobra provocó que el camión quedara varado, poniendo en riesgo la integridad del operador y de los trabajadores que viajaban a bordo.

Elementos de Bomberos, Protección Civil y Seguridad Pública Municipal acudieron al sitio para realizar las labores de rescate y lograron poner a salvo a los 12 trabajadores, sin que se reportaran personas lesionadas.

Mujeres son arrastradas por la corriente tras lluvias en Acuña

Dos mujeres fueron rescatadas por elementos de Protección Civil y Bomberos luego de que la corriente de un arroyo las arrastró en Acuña, tras las lluvias registradas en la zona.

De acuerdo con testigos, las mujeres intentaron cruzar caminando pese a la fuerza del agua, pero perdieron el equilibrio y fueron arrastradas por la corriente. Las autoridades lograron ponerlas a salvo y reiteraron el llamado a evitar cruzar arroyos, vados o zonas inundadas.