Rescatan a 12 Trabajadores Atrapados en Arroyo en Acuña

12 trabajadores fueron rescatados luego de quedar atrapados en un camión de personal que se varó en un arroyo en Acuña.

Rescatan a 12 Trabajadores Atrapados en Arroyo en AcuñaAutoridades acudieron al sitio para realizar las labores de rescate. Foto: N+

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¡Rescate en Acuña! 12 trabajadores atrapados en un arroyo fueron salvados por Bomberos y Protección Civil. Conoce cómo ocurrió este incidente sin heridos.

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