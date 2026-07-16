Recuperan en Coahuila y Durango Dos Camionetas de Lujo Robadas en Saltillo

Autoridades de Coahuila y Durango recuperaron dos camionetas de lujo con reporte de robo en Saltillo.

Recuperan en Coahuila y Durango Dos Camionetas de Lujo Robadas en SaltilloLas autoridades continúan trabajando para recuperar una tercera unidad robada. Foto: Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Durango

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Impactante recuperación en Coahuila y Durango: dos camionetas de lujo robadas en Saltillo han sido localizadas. Las autoridades siguen buscando la tercera unidad. ¿Qué sucederá después?

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