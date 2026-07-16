Recuperan en Coahuila y Durango Dos Camionetas de Lujo Robadas en Saltillo

Autoridades de Coahuila y Durango recuperaron dos camionetas de lujo con reporte de robo en Saltillo, presuntamente parte de un lote de tres unidades sustraídas en aquella ciudad.

En Torreón, tras una alerta de Saltillo, el C2 dio seguimiento con videovigilancia a una camioneta que transitaba por la Villas de Renacimiento hacia la carretera Torreón-San Pedro.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) interceptó la unidad y detuvo a Yoset "N" de 38 años, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.

En Durango, elementos de la Policía Estatal localizaron una camioneta, durante los recorridos del operativo Dragón en la colonia Ciénega, la unidad tenía una ventanilla trasera rota y al verificar sus datos confirmaron el reporte de robo vigente en Coahuila.

Ambas unidades quedaron bajo resguardo de las autoridades competentes para continuar con las indagatorias. Las corporaciones mantienen acciones para localizar la tercera camioneta que aún permanece sin ser recuperada.

Activan protocolos por reporte de robo de vehículo en Torreón

La mañana de este 15 de julio fue reportado el robo de un vehículo en el periférico Raúl López Sánchez en Torreón a la altura de la Puerta Amarilla.

La unidad porta placas de identificación del Estado de Durango GBS 326C y según lo relatado por el propietario, fue robada cuando permanecía estacionadas a las afuera de su centro laboral.

El automóvil fue reportado como robado a las primeras horas del miércoles, lo que activó los protocolos de búsqueda e identificación.

Según Alfredo Flores, director de Seguridad Pública de Torreón, se cuenta con imágenes donde se observa el automóvil ingresando al estado de Durango por el puente solidaridad que une las ciudades de Torreón y Gómez Palacio.

Las autoridades coordinarán las investigaciones para dar con el paradero del vehículo robado y con los responsables de los hechos.