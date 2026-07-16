Muere Adulto Mayor al Ser Atacado por Abejas en Saltillo

Un adulto mayor murió luego de ser atacado por más de 200 abejas en Saltillo.

Muere Adulto Mayor al Ser Atacado por Abejas en SaltilloEl hombre ingresó a un terreno donde había un panal de abejas. Foto N+

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Tragedia en Saltillo: un adulto mayor muere tras ataque de más de 200 abejas. Conoce los detalles de este impactante suceso y las medidas tomadas por las autoridades.

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