Muere Adulto Mayor al Ser Atacado por Abejas en Saltillo

Un hombre de la tercera edad murió por un ataque de abejas en un ejido al sur de Saltillo durante la tarde del 15 de julio. Los hechos ocurrieron en el ejido Las Puyas, cuando Melchor Salas, junto a tres amigos, ingresaron a un terreno donde había un panal de abejas, las cuáles de pronto se tornaron agresivas y comenzaron a atacarlos, siendo la víctima el más afectado.

Los tres sobrevivientes del ataque mencionaron que eran más de 200 abejas, las que comenzaron a picar a su amigo y a ellos también, en la cara y otras partes del cuerpo.

Un automovilista que pasaba por el área, vio la situación y los ayudo. Traslado a los cuatro hombres al Centro de Salud más cercano ubicado en la comunidad Guadalupe Victoria, en los límites con Zacatecas.

Desafortunadamente, el hombre de la tercera edad de 70 años perdió la vida y su cuerpo quedó en el asiento trasero del vehículo.

Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

Enjambre de abejas atacan a personas en panteón de Saltillo

Al menos una docena de personas resultó afectada por el ataque de un enjambre de abejas en el Panteón Santiago de Saltillo, durante las visitas realizadas con motivo del Día del Padre el 21 de junio.

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Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al cementerio, evacuaron a los visitantes y retiraron el panal con equipo especializado. Como medida preventiva, las autoridades mantuvieron cerrado el acceso al panteón durante el resto del día.