¿Transmisión del Necaxa vs Atlante Va Gratis por TV Abierta? Dónde Ver Partido de Liga MX 2026

Checa a qué hora y en qué canal juega Necaxa vs Atlante hoy jueves 17 de julio, así sabrás dónde ver el inicio de la Liga MX Apertura 2026.

Transmisión Necaxa vs Atlante va por un canal de TV gratis hoy dónde ver partido de Liga MX 2026El partido de Necaxa contra Atlante abre la Jornada 1 del Torneo Apertura 2026. Foto: Cuartoscuro

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