¿Transmisión del Necaxa vs Atlante Va Gratis por TV Abierta? Dónde Ver Partido de Liga MX 2026

Después de varias semanas ausente, hoy vuelve la actividad del futbol mexicano y si aún no sabes a qué hora ni en qué canal juega el Necaxa vs Atlante, acá te dejamos el horario y dónde se puede ver la transmisión en vivo gratis del partido correspondiente a la Jornada 1 de la Liga MX Apertura 2026, pues al parecer no hay opciones para disfrutarlo por TV abierta.
¿A qué hora juega Necaxa vs Atlante hoy, por la Liga MX 2026?
Ya hay horario definido para el partido. Se juega a las 19:00 horas (7 de la noche, tiempo del centro de México) de este jueves 16 de julio. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Victoria, recinto que se ubica en el estado de Aguascalientes.
Además de marcar el comienzo del futbol mexicano de Primera División, el duelo entre Los Rayos y los Potros de Hierro adquiere relevancia al ser considerado 'El Primer Clásico' de la Liga MX. Además, significa el regreso del Atlante al máximo circuito después de 12 años de ausencia.
¿Transmisión del Necaxa vs Atlante para por un canal gratis?
El primero partido de la Liga MX Apertura 2026 no se va a poder ver por TV abierta en vivo, pues el juego solamente va a estar disponible por un canal de televisión de paga.
¿Dónde Ver Necaxa vs Atlante en vivo gratis?
El partido de Los Rayos y Los Potros de Hierro va a estar disponible en vivo online gratis a través delLiveBlog de N+. Ahí podrás seguir la transmisión minuto a minuto del juego, los goles, el resumen y marcador final del Necaxa vs Atlante.