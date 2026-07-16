¿Transmisión del Necaxa vs Atlante Va Gratis por TV Abierta? Dónde Ver Partido de Liga MX 2026

Después de varias semanas ausente, hoy vuelve la actividad del futbol mexicano y si aún no sabes a qué hora ni en qué canal juega el Necaxa vs Atlante, acá te dejamos el horario y dónde se puede ver la transmisión en vivo gratis del partido correspondiente a la Jornada 1 de la Liga MX Apertura 2026, pues al parecer no hay opciones para disfrutarlo por TV abierta.

Para que no te pierdas los partidos de la Jornada 1 de la Liga MX 2026, en una nota ya te dejamos fechas y horarios de todos los juegos. Además, te contamos todo sobre la eliminación del ascenso y descenso para este torneo, uno de los temas más debatibles del balompié nacional durante los últimos años.