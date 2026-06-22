Cierran Panteón por Ataque de Abejas en Saltillo

Un panteón de Saltillo fue cerrado tras el ataque de un enjambre de abejas a una docena de personas que visitaban el lugar.

Cierran Panteón por Ataque de Abejas en SaltilloFoto: N+

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¡Ataque de abejas en el Panteón de Saltillo! Doce personas fueron picadas mientras visitaban a sus seres queridos. Protección Civil evacuó y cerró el lugar por seguridad. Descubre más sobre este incidente.

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