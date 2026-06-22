Cierran Panteón por Ataque de Abejas en Saltillo

Las visitas al Panteón Santiago de Saltillo con motivo del Día del Padre se vieron afectadas por el ataque de un enjambre de abejas durante la mañana del 21 de junio.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:00 horas cuando se reportó que una docena de personas fueron atacadas por abejas que se encontraban en un árbol, mientras una familia despedía a un ser querido.

Aparentemente, alguien movió las ramas del árbol y las abejas se pusieron agresivas, lo que desencadenó la picadura a varios adultos. Elementos de Protección Civil y Bomberos de Saltillo acudieron al sitio, evacuaron el cementerio y cerraron el acceso al público en general.

Con equipo especial, lograron retirar el panal de abejas, sin embargo, por seguridad, dispusieron que el campo santo permaneciera cerrado durante todo el día.

Ataque de abejas deja 18 estudiantes lesionados en secundaria de Matamoros

Una situación similar ocurrió la mañana del 16 de junio de 2026, un ataque de abejas se registró en la Escuela Secundaria Técnica Número 26 "Reparto Agrario 13 de Noviembre", en el municipio de Matamoros, Coahuila donde 18 alumnos resultaron lesionados mientras realizaban actividades en el área de apicultura.

El incidente ocurrió cuando un enjambre atacó a varios estudiantes, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y personal de Protección Civil.

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Seis de los estudiantes fueron trasladados al Hospital General de Torreón y otro más a un hospital particular para recibir atención médica, mientras que el resto fue valorado en el plantel y posteriormente entregado a sus familiares. Las autoridades informaron que ninguno de los afectados presentó lesiones de gravedad.