Abejas Atacan a Alumnos Durante Clase en Secundaria de Matamoros, Coahuila

El ataque de abejas dejó como saldo a 18 alumnos lesionados en la Escuela Secundaria Técnica Número 26 "Reparto Agrario 13 de Noviembre"

Un ataque de abejas en la Escuela Secundaria Técnica 26 dejó a 18 estudiantes lesionados en MatamorosFoto: N+

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Un ataque de abejas en la Escuela Secundaria Técnica 26 dejó a 18 estudiantes lesionados en Matamoros.

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