Abejas Atacan a Alumnos Durante Clase en Secundaria de Matamoros, Coahuila

La mañana de este 16 de junio del 2026 se registró un ataque de abejas en la Escuela Secundaria Técnica Número 26 “Reparto Agrario 13 de Noviembre”, en el municipio de Matamoros, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades de Protección Civil.

De acuerdo con los hechos, los alumnos se encontraban en el área de apicultura junto con su maestro cuando, repentinamente, una alumna atrajo a las abejas, provocando que varios estudiantes fueran atacados por los insectos.

Según informó la Coordinación de Protección Civil Región Laguna, un total de 18 alumnos resultaron lesionados durante el incidente.

Trasladan a estudiantes atacados por abejas al Hospital General de Torreón

Seis estudiantes fueron trasladados al Hospital General de Torreón, ubicado en el sector Manto de la Virgen, para recibir atención médica especializada, mientras que uno más fue llevado a un hospital particular para su valoración.

El resto de los jóvenes fueron entregados a sus padres; sin embargo, también recibieron atención por parte de paramédicos en el lugar, quienes realizaron las valoraciones correspondientes para descartar complicaciones derivadas de las picaduras.

Hasta la institución educativa arribaron elementos de Protección Civil del Estado de Coahuila y del Cuerpo de , quienes brindaron apoyo para atender la situación, controlar el riesgo y verificar las condiciones de seguridad en el plantel.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas de gravedad y todos los estudiantes afectados recibieron atención oportuna por parte de los cuerpos de emergencia.