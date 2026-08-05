Familiares Buscan a 12 Menores Desaparecidos en el Área Metropolitana de Guadalajara

En el último mes y medio, desaparecieron al menos 12 menores de entre 14 y 17 años en el área metropolitana de Guadalajara, según fichas emitidas por Comisión Estatal de Búsqueda. Todos residían en El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, Zapopan y Tonalá, y ninguno se conocía entre sí.

Mariana Jiménez, madre de Dominic Gabriel, indicó:

"Le dice a su papá que va ir a comprar una paleta y pues ya no regresa"

Por su parte Marisela Anaya, madre de Jeremi Alejandro, aseguró:

"Jeremi salió de casa a las 4:45 de la tarde. Yo pude ver que con las cámaras que lo captaron, el niño iba llorando"

Mayra Corona madre de Carlos Humberto, explicó:

"Llegan dos de sus amigos y nos dicen que Humberto se lo habían llevado en un taxi"

Algunos de los adolescentes mandaron mensajes a familiares y amigos asegurando se fueron a trabajar, como Dominic y Jeremi.

"Con su hermano tuvo una conversación más fluida. Que le dijo que estaba bien, que después volvía", aseguró su madre.

En tanto, la madre de Jeremi Alejandro, afirmó:

"A la novia le dijo que todavía estaba en una casa de seguridad aquí en Guadalajara y que de ahí iban a trasladar a otro estado"

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Facundo Vidal de 17 años, pidió documentos oficiales antes de irse, como lo refiere Esmeralda Sánchez, su mamá:

“Lo que sí me pidió fue una CURP”

Los familiares de David Emiliano, desaparecido en Tonalá el pasado 14 junio, tienen la certeza de que su hijo se encuentra en manos del crimen.

“Un jovencito en Nayarit fue herido y es como lo bajan al hospital. Él comenta que él conoció a mi hijo, que él lo estuvo protegiendo, mi hijo lo traen encartuchando las armas”, indicó Martha Leticia Bonilla, madre de David Emiliano.

Según las sábanas de rastreo de llamadas de la fiscalía entregadas a las familias, los menores estarían en tres entidades clave: Zacatecas, Michoacán y Nayarit, o en centros de adiestramiento en Jalisco.

Jóvenes reclutados

Desde 2024, En Punto documentó que decenas de jóvenes mayores de edad eran reclutados a través de medios sociales en la Central Camionera de Tlaquepaque.

Ahora se ha detectado que disminuyó la edad de los reclutados y que estos están siendo sustraídos de y desde sus entornos más cercanos.

Héctor Flores del Colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, explicó:

“Implica menor esfuerzo de las organizaciones para reclutarlos. Ahora utilizan a otros jóvenes para generar confianza y poder sustraerlos”

Familiares de los jóvenes llaman a las autoridades federales a evitar que cárteles sigan arrebatando a las y los jóvenes de sus hogares.

Con información de Gloria Murata y Víctor Olvera.

LECQ