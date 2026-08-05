Desaparecidos

Familiares Buscan a 12 Menores Desaparecidos en el Área Metropolitana de Guadalajara

Al menos 5 habrían sido reclutados por grupos criminales y llevados a otras entidades, según el gobierno de Jalisco

Desaparecidos en Jalisco.En el último mes y medio al menos 12 menores desaparecieron en el área metropolitana de Guadalajara. Foto: N+

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Alarmante desaparición de 12 jóvenes en Guadalajara, algunos reclutados por el crimen. Familias piden intervención federal.

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