Muere Vendedor Ambulante Ahogado por las Lluvias en Piedras Negras

El vendedor ambulante murió después de ser arrastrado por la fuerte corriente de las inundaciones provocadas por las lluvias en Piedras Negras

Un vendedor ambulante de 72 años murió arrastrado por la corriente de las lluviasFoto: N+

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Un vendedor ambulante de 72 años murió arrastrado por la corriente de las lluvias.

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