Muere Vendedor Ambulante Ahogado por las Lluvias en Piedras Negras

Durante la madrugada de este 15 de junio del 2026, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) recibieron el reporte de una persona sin vida sobre las calles Torreón y Dolores, en la colonia Vista Hermosa de Piedras Negras.

Al arribar al lugar, los elementos confirmaron el fallecimiento de José Ángel Hernández Montalvo, de 72 años, quien se desempeñaba como vendedor de comida. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre intentó salir de su domicilio utilizando su andador; sin embargo, la fuerte corriente generada por las lluvias lo arrastró, provocando que perdiera la vida en el sitio.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) acudieron al lugar de los hechos y ordenaron el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley con el fin de determinar las causas exactas del fallecimiento.

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Familias pierden muebles y electrodomésticos por inundaciones

La fuerte tormenta registrada durante este lunes provocó severas inundaciones en diversos sectores de la ciudad, dejando importantes afectaciones a familias de la colonia Hacienda La Luna.

Martín Vega, vecino del sector, lamentó las pérdidas sufridas a consecuencia del ingreso del agua a su vivienda, asegurando que prácticamente todos sus bienes resultaron dañados por la inundación.

El afectado hizo un llamado urgente a las autoridades municipales, estatales y federales para que brinden apoyo a las familias damnificadas, ya que muchas de ellas perdieron muebles, electrodomésticos y otras pertenencias de valor.

Mientras tanto, corporaciones de emergencia y dependencias gubernamentales continúan realizando recorridos en las zonas afectadas para evaluar los daños y atender las necesidades de la población afectada por las precipitaciones.

El vecino indicó que, además de las pérdidas materiales, varias familias enfrentan incertidumbre sobre cómo recuperarán su patrimonio, por lo que reiteró la necesidad de recibir apoyo lo antes posible. Asimismo, las autoridades mantienen labores de supervisión y asistencia en los sectores más afectados para determinar la magnitud de los daños y coordinar acciones de ayuda.