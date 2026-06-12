La Dirección de Protección Civil de Piedras Negras informó que se mantiene activa una alerta preventiva por lluvias ante el pronóstico de precipitaciones de fuertes a muy fuertes que podrían registrarse del domingo 14 al miércoles 17 de junio.

De acuerdo con el reporte meteorológico, algunas celdas de tormenta podrían alcanzar intensidad severa, acompañada de vientos sostenidos de entre 30 y 40 km/h y ráfagas que podría llegar hasta los 60 km/h.

Así mismo, se prevé actividad eléctrica constante y la posible caída de granizo en distintos sectores del municipio, condiciones que podrían generar afectaciones principalmente en vialidades y zonas vulnerables.

Las autoridades municipales advirtieron sobre el riesgo de inundaciones repentinas, por lo que exhortaron a la población a extremar precauciones, evitar cruzar calles, arroyos o áreas inundadas, así como permanecer en lugares seguros durante la tormenta.

Pronostican lluvias con descargas eléctricas en Coahuila

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que durante la tarde de este 12 de junio se prevén chubascos con lluvias fuertes y posibles descargas eléctricas en diversas regiones del noreste del país.

En Coahuila se pronosticaron intervalos de chubascos con posibles descargas eléctricas, principalmente en la región Sureste. Además, se esperan rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como de 30 a 50 km/h en San Luis Potosí.

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Las autoridades meteorológicas advirtieron que las lluvias podrían provocar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, así como encharcamientos y deslaves en algunas zonas.