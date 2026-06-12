Protección Civil Activa Alerta Preventiva por Fuertes Lluvias en Piedras Negras

Protección Civil de piedras Negras mantiene activa una alerta preventiva ante el pronóstico de fuertes lluvias en la ciudad.

Protección Civil Activa Alerta Preventiva por Fuertes Lluvias en Piedras NegrasFoto: N+

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¡Atención Piedras Negras! Protección Civil activa alerta por lluvias intensas y posibles inundaciones. Mantente seguro y evita áreas peligrosas.

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