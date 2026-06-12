Tráiler Vuelca tras Chocar Contra Camioneta en Carretera de Nava

Un aparatoso accidente se registró sobre la carretera federal 57 a la altura del kilómetro 225+200 en el municipio de Nava cuando un tráiler provocó un choque que culminó con la volcadura de la pesada unidad.

De acuerdo con los primeros reportes, no se reportaron personas lesionadas aunque ambas unidades involucradas sufrieron daños materiales de consideración.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Choque entre Tráiler y Camioneta Deja Cuantiosos Daños Materiales en Nava

Luis Díaz, conductor de una camioneta informó que circulaba por la mencionada vía cuando presentó una falla mecánica, por lo que decidió detener su marcha a un costado de la carretera, sin embargo, momentos después, fue impactado por un tráiler, cuyo conductor perdió el control de la unidad y terminó volcado.

Elementos de las corporaciones de seguridad de auxilio, acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, brindar apoyo a los involucrados y realizar las maniobras necesarias para retirar las unidades siniestradas.

Las autoridades correspondientes llevaron a cabo el peritaje para determinar la causa exacta del accidente y determinar las responsabilidades.

Camión de pasajeros choca en carretera federal 2 de Acuña

Un camión de pasajeros sufrió un accidente durante la madrugada del 11 de junio sobre la carretera federal 2, en el tramo que conecta los municipios de Acuña y Piedras Negras. No se reportaron personas con lesiones de gravedad.

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Tras el choque, los pasajeros señalaron que permanecieron varados a un costado de la vía durante más de una hora, ya que no recibieron apoyo inmediato para continuar su viaje. Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las investigaciones.