Tráiler Vuelca tras Chocar Contra Camioneta en Carretera de Nava

Un tráiler volcó luego de impactar contra una camioneta que estaba detenida en la carretera federal 57 en Nava.

Tráiler Vuelca tras Chocar Contra Camioneta en Carretera de NavaFoto: N+

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Impactante accidente en carretera 57: tráiler vuelca tras chocar con camioneta detenida. Afortunadamente, no hay heridos. Descubre los detalles de este suceso en Nava.

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