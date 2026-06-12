Hombre es Atacado por Perro Mientras se Dirigía su Trabajo en Torreón

La mañana de este jueves 11 de junio, un hombre resultó lesionado luego de ser atacado por un perro en las calles de la colonia Luis Horacio Salinas en Torreón.

De acuerdo con el testimonio del afectado, caminaba por la acera de la calle Agroindustrias y carretera Mieleras cuando un perro lo mordió en un glúteo. El joven se dirigía a su centro de trabajo al momento del incidente.

Personas que presenciaron la agresión, alertaron al 911 para solicitar apoyo. Elementos de emergencia acudieron para atender al lesionado, quien refirió que el animal pertenece a una empresa de la zona.

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Paramédicos brindaron los primeros auxilios en el lugar, y las autoridades tomaron nota de los hechos para verificar la situación del animal, conforme a los protocolos de tenencia responsable y salud pública.

Judicializan nueve casos de crueldad animal en Coahuila

El representante de Fundación Dignidad Animal A.C., Alejandro Gutiérrez, informó que se ha logrado la judicialización de nueve casos de crueldad animal en Coahuila.

En el estado, el maltrato y la crueldad animal son conductas sancionadas tanto por la ley de protección y trato digno a los seres sintientes como por código penal estatal.

Se considera como crueldad o maltrato, golpear o lesionar a un ser sintiente, privarlo de alimento, agua o atención veterinaria, abandonarlo, mutilarlo sin justificación médica, organizar peleas, realizar actos de zoofilia o provocar su sufrimiento o muerte de manera intencional.

Las sanciones van de dos a seis años de prisión, ya que se modificó la pena, debido al incremento de casos.