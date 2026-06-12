Hombre es Atacado por Perro Mientras se Dirigía su Trabajo en Torreón

Un hombre fue atacado por un perro cuando se dirigía a su trabajo en la colonia Luis Horacio Salinas en Torreón.

Hombre es Atacado por Perro Mientras se Dirigía su Trabajo en TorreónFoto: N+

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Impactante ataque en Torreón: un hombre fue mordido por un perro mientras iba al trabajo. ¿Qué medidas se tomarán?

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Hombre atacado por perro en camino al trabajo en Torreón