Hombre Mata y Cocina a su Propio Perro en Coahuila

Fue la propia madre quien denunció a su hijo por matar y cocinar a su perro de la raza Chihuahua en Coahuila

Madre denuncia a su hijo por matar, cocinar y comer a su perro Chihuahua en CoahuilaFoto: N+

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Madre denuncia a su hijo por matar, cocinar y comer a su perro Chihuahua en Coahuila.

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