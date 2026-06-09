Hombre Mata y Cocina a su Propio Perro en Coahuila

Un hombre fue detenido por el delito de crueldad animal luego de que sus propios padres lo denunciaran al sorprenderlo matando y cocinando a un perro de raza Chihuahua. Las autoridades lograron capturarlo y ponerlo a disposición de la autoridad judicial.

José Ángel "N", de 26 años, fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en hechos registrados sobre el callejón Zaragoza, en el ejido Piedras Negras.

Fue su propia madre quien denunció a su hijo, señalándolo de haber matado, cocinado y consumido a un perrito de su propiedad, de la raza Chihuahua cabeza de manzana.

Los hechos ocurrieron durante el fin de semana, informó la señora Esperanza Deyanira Marín Carrizales, quien agregó que José Ángel "N" azotó y mató al perro, que tenía apenas un mes y medio de nacido, posteriormente lo destazó y lo cocinó en caldo para después comerlo.

El funcionario aseguró que la FGEC cuenta con pruebas suficientes que señalan al detenido como presunto responsable de cometer este acto de crueldad animal, mismas que serán presentadas ante un juez de control.

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Otro caso de crueldad animal se registró en Coahuila, donde Carlos Enrique "N" de 24 años fue detenido después de presuntamente intentar matar a un perro.

Detienen a hombre por intentar matar a perro en Coahuila

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) realizaron la detención de Carlos Enrique "N", de 24 años, por su probable responsabilidad en el delito de maltrato animal, luego de ser señalado como presunto responsable de intentar matar a un perro de la raza Border Collie, al que presuntamente le ocasionó una herida.

Durante su detención, Carlos actuó de manera violenta contra los oficiales, por lo que también será juzgado por los delitos que le resulten.

Voceros de Seguridad señalaron que la mascota es propiedad de San Juanita Vázquez Valdez, de 55 años, quien reportó los hechos ante las autoridades correspondientes.

El incidente se registró sobre la calle Pedro Martínez, en el cruce con Armando Treviño, en la colonia Doctores, donde elementos de la policía municipal atendieron el reporte y procedieron con la detención del señalado.