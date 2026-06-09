Muere Adulto Mayor en Accidente en Carretera Gómez Palacio-Cuencamé

La tarde de este 8 de junio del 2026 se registró un fuerte accidente vial sobre la carretera Gómez Palacio-Cuencamé, hecho que dejó sin vida a un hombre y movilizó a diversas corporaciones de emergencia y seguridad.

El accidente involucró una camioneta y un vehículo, los cuales resultaron con severos daños materiales por el impacto.

De acuerdo con los hechos, la camioneta blanca circulaba sobre la vialidad en dirección de Gómez Palacio a Cuencamé, mientras que el vehículo transitaba por el carril contrario en dirección opuesta.

Por causas que ya son investigadas por las autoridades, la camioneta impactó al vehículo por el lado izquierdo, proyectándolo a una distancia aproximada de 41.70 metros debido a la fuerza del choque.

Luego de la colisión, la camioneta terminó impactada contra la pared de un taller mecánico ubicado a un costado de la carretera.

El conductor del vehículo quedó prensado entre los fierros retorcidos de la unidad, donde perdió la vida antes de que pudiera recibir atención médica.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio para iniciar las investigaciones correspondientes, realizar el levantamiento de evidencias y determinar las causas exactas del accidente. Asimismo, procedieron al aseguramiento del conductor de la camioneta para ponerlo a disposición de las autoridades competentes.

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Otro accidente vial en La Laguna se registró la misma tarde de este lunes sobre la carretera Torreón-Matamoros.

Patrulla de Tránsito y Vialidad choca contra camioneta en carretera Torreón-Matamoros

La tarde de este lunes se registró un accidente sobre la carretera Torreón-Matamoros, a la altura de Ciudad Universitaria, en Torreón.

El percance involucró una unidad de Tránsito y Vialidad y una camioneta. De acuerdo con el peritaje, ambos vehículos circulaban de poniente a oriente cuando el conductor de la camioneta frenó repentinamente, provocando que la patrulla la impactara por alcance en la parte trasera.

La unidad de Tránsito resultó con severos daños en la parte frontal, incluyendo el parabrisas roto y el cofre doblado. No se reportaron personas lesionadas.