Muere Adulto Mayor en Accidente en Carretera Gómez Palacio-Cuencamé

El adulto mayor murió sobre la carretera Gómez Palacio-Cuencamé después del fuerte accidente

Accidente en la carretera Gómez Palacio-Cuencamé deja sin vida a un adulto mayor.Foto: N+

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Accidente en la carretera Gómez Palacio-Cuencamé deja sin vida a un adulto mayor.

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