Muere Policía tras Volcadura de Patrulla en Periférico Raúl López Sánchez en Torreón

La tarde de este sábado se registró una fuerte volcadura de una unidad oficial con el registro de 35384, que dejó a dos oficiales lesionados y una persona fallecida.

La volcadura fue reportada alrededor de las 18:18 horas, sobre los carriles laterales del periférico Raúl López Sánchez, en dirección de Torreón a Gómez Palacio.

De acuerdo con la información proporcionada en la patrulla de la policía municipal viajaban dos mujeres y un hombre, las oficiales femeninas quedaron fuera de la unidad, una de ellas se reportó estable, mientras la otra pasajera que fue trasladada de urgencia por la gravedad de sus lesiones, perdió la vida en el hospital.

La oficial fue identificada como Aniela Elisabeth Navarro de 35 años.

Hasta el lugar se dieron cita todas las corporaciones de rescate y seguridad, que ayudaron a que el tráfico disminuyera y no se registrará otro percance vial.

De acuerdo con la información proporcionada por la corporación de manera oficial la unidad presentó una falla mecánica por lo que originó que el conductor de la unidad perdiera el control y volcará.

Dos jóvenes mueren tras accidente voladura en Torreón

Dos jóvenes perdieron la vida y una mujer resultó gravemente lesionada luego de que el automóvil en el que viajaban se volcó y se incendió durante la madrugada del 31 de mayo sobre la calzada Saltillo 400, a la altura de la colonia Campestre La Rosita, en Torreón.

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De acuerdo con las autoridades, la unidad circulaba presuntamente a exceso de velocidad cuando el conductor no advirtió un cierre vial por obras y se impactó contra maquinaria colocada en el sitio. Tras el choque, el vehículo volcó y fue consumido por las llamas.

La única sobreviviente, una joven de 19 años, sufrió diversas fracturas y lesiones, por lo que fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Días después, familiares y amigos acudieron al lugar del accidente para rendir homenaje a las víctimas con flores, veladoras y mensajes de despedida.