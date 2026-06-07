Muere Policía tras Volcadura de Patrulla en Periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Una oficial murió luego de que la patrulla de la Policía Municipal volcara en Torreón.

Muere Policía tras Volcadura de Patrulla en Periférico Raúl López Sánchez en TorreónFoto: N+

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Tragedia en Torreón: una oficial muere tras volcadura de patrulla en el periférico Raúl López Sánchez. Conoce más sobre este lamentable accidente.

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