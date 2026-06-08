José Gabriel: Familiares se Manifiestan en Gasolinera de Torreón Donde fue Visto por Última Vez

Después de una semana de la desaparición de José Gabriel, familiares del joven se manifestaron la mañana de este 8 de junio del 2026 en la gasolinera donde trabajaba y donde fue visto por última vez, con el objetivo de exigir avances en la investigación y obtener más información sobre su paradero.

Durante la protesta, familiares, amigos y vecinos del joven de 21 años exigieron hablar con la mujer que aparece en las imágenes de las cámaras de seguridad, en las que presuntamente se observa a José Gabriel por última vez antes de que se perdiera todo contacto con él.

Además, solicitaron acceso a los videos de vigilancia donde se muestra al joven saliendo de su área de trabajo, ya que, durante las reuniones sostenidas con la Fiscalía de Personas Desaparecidas, representantes de la empresa señalaron que José Gabriel abandonó el lugar por su propia cuenta. Sin embargo, los familiares buscan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió su salida.

Los manifestantes señalaron que continuarán realizando acciones para mantener visible el caso y presionar para que se agilicen las investigaciones. Asimismo, advirtieron que, de no obtener una respuesta a sus peticiones, podrían bloquear o cerrar las estaciones de servicio pertenecientes a la misma cadena.

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José Gabriel fue visto por última vez en la gasolinera donde trabajaba

José Gabriel Ruiz Díaz fue visto por última vez el pasado 2 de junio del 2026. Después de despedirse de su familia, llegó a su centro de trabajo, una gasolinera ubicada en el cruce del bulevar Constitución y la calle Mónaco, en la colonia San Isidro de Torreón.

Su madre, Erika Díaz, señaló que habló con él cuando llegó al lugar y que posteriormente se comunicó con la jefa de turno debido a que notaba que su hijo no se encontraba bien. Desde entonces, no han vuelto a tener noticias suyas.

La familia ha realizado una intensa búsqueda y ha cuestionado la actuación del personal de la gasolinera, luego de que en videos de seguridad se observa a Gabriel caer de rodillas y recostarse en el suelo. Según la madre, nadie solicitó apoyo médico ni llamó a los servicios de emergencia antes de que el joven abandonara el lugar.

La denuncia por desaparición ya fue presentada ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC), mientras sus familiares continúan buscándolo por cuenta propia.