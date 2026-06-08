José Gabriel: Familiares se Manifiestan en Gasolinera de Torreón Donde fue Visto por Última Vez

Familiares de José Gabriel se manifestaron en la gasolinera donde fue visto por última vez en Torreón

Familiares de José Gabriel se manifiestan en gasolinera donde fue visto por última vezFoto: N+

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Familiares de José Gabriel exigen respuestas luego de su desaparición en Torreón. Se manifestaron en la gasolinera donde fue visto por última vez.

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