Investigan Presunto Ataque a Balazos Contra Dos Perros en San Luis Potosí

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí abrió carpeta de investigación tras la denuncia de un presunto caso de maltrato animal en el que dos perros habrían sido atacados con arma de fuego

Indignación por Caso de Presunto Maltrato Animal en SLPFoto: N+ y @josesaldivar

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Presunto ataque a balazos contra perros en San Luis Potosí genera indignación. La Fiscalía abre investigación. Colectivos exigen justicia. ¿Se hará justicia?

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