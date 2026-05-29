Investigan Presunto Ataque a Balazos Contra Dos Perros en San Luis Potosí

La presunta agresión con arma de fuego contra dos perros en San Luis Potosí generó indignación entre ciudadanos y colectivos defensores de los animales, luego de que el caso se difundiera a través de redes sociales.

¿Qué acciones tomaron las autoridades tras la denuncia de maltrato animal?

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí informó que abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes por el presunto ataque contra dos canes ocurrido en el Deportivo Los Delfines, ubicado en el camino antiguo a Cerro de San Pedro.

El caso se dio a conocer mediante un video difundido por la propietaria de los animales, en el que aparece el presunto responsable después de la agresión. De acuerdo con la denuncia, los perros habrían sido atacados con un arma de fuego.

En las imágenes también se observa al señalado tratando de justificar su conducta al cuestionar la cantidad de perros que tenía la dueña de los animales.

Tras la difusión del caso, diversos colectivos y defensores de los derechos de los animales exigieron que las autoridades apliquen la ley y que la investigación avance hasta esclarecer lo ocurrido y sancionar, en caso de acreditarse responsabilidades, al presunto agresor.