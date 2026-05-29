Asesinan a Hombre a Balazos a Plena Luz del Día en Calles de Monterrey

Un hombre murió luego de ser atacado a balazos por un sujeto armado en la calle Santiago, en la zona norte de la ciudad de Monterrey

Acordonan calle Santiago en Monterrey por homicidioFoto: N+

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Violencia en Monterrey: un hombre fue asesinado a balazos en la calle Santiago. Las autoridades ya investigan el caso. Descubre más sobre este suceso.

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