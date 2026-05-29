Asesinan a Hombre a Balazos a Plena Luz del Día en Calles de Monterrey

Un hombre fue asesinado a balazos minutos antes del medio día del viernes 29 de mayo frente a la mirada de algunos vecinos en la calle Santiago, a la altura de la calle Abasolo, en la zona norte del la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

El ataque armado contra el hombre generó la movilización de elementos de Fuerza Civil hasta el sitio y al confirmar la presencia de la víctima herida de gravedad con proyectiles de arma de fuego solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio y una ambulancia.

Paramédicos de la Cruz Roja y del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), arribaron al lugar y luego de realizar una valoración, informaron que el hombre ya había fallecido debido a los impactos de bala, y presentaba dos disparos en la espalda.

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Resguardan calle donde asesinaron a hombre en Monterrey

Tras el homicidio, elementos de la Policía Estatal aseguraron la zona donde se registraron los disparos y el homicidio. Mientras que, Agentes Ministeriales iniciaron el levantamiento de evidencias y la investigación en el lugar donde hay algunas cámaras de seguridad que habrían captado el momento de ataque.

Al sitio también llegaron peritos del Instituto de Criminalística y Sevicios Periciales (ICSP) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para recabar evidencias, mientras la unidad del Servicio Médico Forense (SEMEFO), retiraba el cuerpo de la víctima que quedo junto a una bolsa con alimentos que llevaba a su hogar.

Los detectives encontraron al menos cinco casquillos percutidos un arma 9 milímetros en la calle Santiago se ha caracterizado por diversos ataques armados que han dejado a varias personas muertas en esta misma zona norte de la ciudad de Monterrey.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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