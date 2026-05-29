Aseguran Más de Un Millón de Litros de Posible Hidrocarburo en Cadereyta, Nuevo León

Autoridades federales localizaron y aseguraron un predio para el almacenamiento presuntamente de combustible ilegal, mismo que fue asegurado, en el municipio de Cadereyta

FGR asegura litros de hidrocarburo en CadereytaFoto: FGR

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Más de un millón de litros de posible hidrocarburo ilegal fueron asegurados en Cadereyta. La FGR y otras autoridades investigan el caso.

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