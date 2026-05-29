Aseguran Más de Un Millón de Litros de Posible Hidrocarburo en Cadereyta, Nuevo León

Más de un millón de litros de posible hidrocarburo fueron asegurados en un predio identificado para el almacenamiento de probable combustible ilegal en el municipio de Cadereyta, Nuevo León; así lo informó la Fiscalía General de la República (FGR) durante la mañana del viernes 29 de mayo.

La identificación del predio y el aseguramiento del posible hidrocarburo fue realizado por la FGR, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

De acuerdo con lo informado, las autoridades federales aseguraron aproximadamente 671 mil litros de posible hidrocarburo, 400 mil litros de líquido color negro y amarillo, tractocamiones, frac tank, autotanques, dollys, alrededor de 409 cubitanques, silos de almacenamiento vertical, un remolque de plataforma, motobombas, montacargas, plantas de luz con remolque, entre otros objetos.

Todo lo asegurado en el municipio de Cadereyta, Nuevo León, fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación (MPF), que continúa con la investigación del caso para dar con el o los responsables de este presunto caso de robo de combustible.

Localizan túneles para robo de hidrocarburo en Nuevo León

Durante el mes de mayo han sido localizados y asegurados dos túneles utilizados para el robo de hidrocarburo en el estado de Nuevo León. El primero, conectaba con un poliducto de 18 pulgadas de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y tenía un acceso secreto al interior de un contenedor metálico marítimo en la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) en el municipio de Santa Catarina.

El hallazgo más reciente fue realizado la tarde del miércoles 27 de mayo por personal de Seguridad Física de Pemex durante labores de inspección en la colonia Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo.

SHH