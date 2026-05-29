En SLP, Periodistas, Creadores y Funcionarios Señalan a Ley como Herramienta de Censura

En noviembre del año pasado, se aprobó una reforma al código penal para regular el uso de la IA y evitar la manipulación digital, pero que en el papel es una amenaza a la libertad de expresión

Una persona usa una computadoraOrganizaciones temen que la reforma al código penal de SLP sirva para censurar. Foto: N+

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En San Luis Potosí, la ley de IA se convierte en herramienta de censura. Periodistas y funcionarios enfrentan prisión preventiva. ¿Libertad de expresión en riesgo? Infórmate aquí.

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Ley en SLP: ¿Censura o Protección de la Dignidad Humana?