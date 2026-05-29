Senado Aprueba en lo General y en lo Particular la Reforma Que Posterga Elección Judicial a 2028

La reforma constitucional al Poder Judicial aprobada en el Senado aplaza hasta 2028 la elección judicial prevista originalmente para 2027

Sesión extraordinaria en el SenadoEn sesión extraordinaria, el Senado aprobó la reforma para postergar la elección judicial al 2028. Foto: Cuartoscuro

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El Senado aprueba reforma que aplaza elección judicial a 2028 tras un intenso debate. ¿Qué implica este cambio para el Poder Judicial y la política en México?

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