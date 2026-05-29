México Aplica Restricción Temporal de Ingreso a Pasajeros Internacionales por Ébola

El brote de ébola mantiene en alerta a las autoridades sanitarias. Por ello, en México se aplicarán medidas de restricción a viajeros internacionales; estos son los detalles.

La OMS elevó a “muy alto” el riesgo que presenta la epidemia del ébola en República Democrática del Congo la semana pasada, es decir, se trata del nivel máximo de alerta sanitaria por los contagios

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"La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) se propaga rápidamente", declaró el director de la OMS, Tedros Adhanom.

Ante la rapidez con la que el virus se propaga, este 28 de mayo, se dio a conocer que los gobiernos de Estados Unidos de América, Canadá y México, anunciaron medidas relacionadas con las personas viajeras procedentes de regiones africanas con mayor riesgo de contagio del virus del Ébola.

“Este enfoque coordinado tiene como objetivo proteger a nuestros ciudadanos y a los millones de visitantes, aficionados, deportistas y turistas que se esperan durante la Copa Mundial de la FIFA 2026”, indicaron en un comunicado.

Asimismo, refirieron que esta medida busca garantizar la salud de las personas, ya que esa es la máxima prioridad.

“La salud y seguridad de cada persona en la región sigue siendo nuestra máxima prioridad mientras damos la bienvenida al mundo a Norteamérica”, puntualizan.

¿Cómo se aplicará la restricción de viajeros por Ébola?

Luego de darse a conocer esta medida sanitaria para prevenir los contagios por ébola, la aerolínea Vivaaerobus informó que derivado de la disposición emitida por autoridades sanitarias y migratorias del gobierno mexicano, comenzarán aplicar restricciones a viajeros internacionales.

“Informamos que a partir de las 00:00 horas del 28 de mayo de 2026 se implementa una restricción temporal de ingreso al país para pasajeros internacionales”, confirmaron.

Según la empresa, esta medida tendrá una vigencia de 60 días naturales y aplicará a pasajeros que:

Hayan viajado durante los últimos 21 días a Uganda, República Democrática del Congo y/o Sudán del Sur

No cuenten con pasaporte mexicano o residencia vigente en México

“Te recomendamos verificar la información y requisitos de tu viaje antes de acudir al aeropuerto”, enfatizaron.

¿Cómo se contagia el ébola?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el virus del Ébola no se transmite de manera aérea (como el resfriado o el COVID-19). Esto quiere decir que su propagación requiere un contacto directo y sigue una ruta muy específica.

Toma nota, porque el ciclo de transmisión se divide en dos fases principales: de animales a humanos y de persona a persona.

En el primer caso, es decir, el contagio de ébola de animales a humanos, ocurre por el contacto directo con la sangre, secreciones, órganos u otros líquidos corporales de animales infectados que se encuentran en la selva tropical, tales como murciélagos.

Ahora bien, en el segundo caso de transmisión de ébola, o sea, de persona a persona, ocurre cuando un individuo se convierte en el vector de propagación dentro de una comunidad. Sucede exclusivamente a través de:

Contacto directo con fluidos corporales: sangre, saliva, orina, heces, vómito, semen, leche materna y sudor de personas infectadas o que han fallecido a causa de la enfermedad

El virus entra al cuerpo sano a través de membranas mucosas (ojos, nariz, boca) o de heridas y soluciones de continuidad (raspones o cortes) en la piel.

Superficies contaminadas: contacto directo con entornos, objetos, ropa o sábanas que hayan sido expuestos a los fluidos de un paciente enfermo

Funerales: Es una de las vías de contagio más frecuentes reportadas por la OMS, porque facilita la exposición a altas cargas del virus que persisten en el cadáver

EPP