México Aplica Restricción Temporal de Ingreso a Pasajeros Internacionales por Ébola

El brote de ébola tiene en alerta a las autoridades. En México se aplicarán restricciones a viajeros internacionales como medida sanitaria de seguridad; estos son los detalles

Restricciones brote ébola México 2026Foto: Cuartoscuro
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