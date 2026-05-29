La Casa Blanca Llama "Aliens" a Migrantes en Su Nuevo Sitio Web

Estados Unidos comparó a las personas migrantes con aliens y ovnis en un nuevo sitio web presentado por el Departamento de Seguridad Nacional. “Caminan entre nosotros”, aseguraron.

La publicación en la que se presentó el sitio hace referencia a la desclasificación de información relacionada con seres de otro mundo, como aliens y ovnis.

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De hecho, en el portal se hace referencia a que es información que las autoridades mantenían resguardada desde hace 60 años.

“Durante 60 años, el gobierno de EUA ha mantenido un secreto muy bien guardado”, indicaron.

Asimismo, las autoridades estadounidenses refieren que estos “aliens” caminan entre nosotros, porque llevaban una “vida humana aparentemente normal”.

“Han tomado las mismas clases que nuestros hijos y llevaban una vida humana aparentemente normal. Con una excepción: no pertenecen aquí”, puntualizaron.

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¿Qué hay en el sitio “Aliens.gov” ?

En el sitio web con diseño similar al de las películas de ciencia ficción, se hace una introducción al estilo “Star Wars”, mostrando cómo es que esos “aliens” llegaron a Estados Unidos.

“Millones llegaron bajo el manto de la oscuridad y se incrustaron directamente en nuestra sociedad. Innumerables presidentes, congresistas y altos funcionarios sabían exactamente lo que estaba ocurriendo”, dice.

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional asegura que todo eso cambió gracias al presidente Donald Trump y sus acciones contra la “invasión”.

“El presidente Trump se atrevió a señalar el verdadero peligro que suponen los extraterrestres para cada familia estadounidense, cada comunidad y el futuro de nuestra nación”, puntualizó.

Muestran "avistamientos alienígenas"

Además, las autoridades estadounidenses muestran un "Mapa de detenciones alienígenas", en que se muestra por estado los datos recabados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en el periodo que comprende del 1° de enero de 2025 al 5 de mayo de 2026.

Entre ellos se encuentran el total de detenciones, fechas de arresto, cargos penales y los países de origen.

“La verdad ya no está ahí afuera. Está aquí mismo. Ahora mismo”, afirman autoridades de Estados Unidos.

También hacen un llamado a denunciar a “alienígenas” sospechosos”. Y que en caso de presenciar un “secuestro” de estos seres, haciendo referencia a las redadas contra personas migrantes, que no se preocupen los ciudadanos norteamericanos.

“No te alarmes. El alien está en buenas manos. Nos encargaremos de ello y de devolverlo sano y salvo a su lugar de origen”, dice el sitio web.

EPP