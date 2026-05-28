“El Ébola Ha Vuelto”: OMS Manda Mensaje ante Falta de Vacuna y Tratamiento para Nuevo Brote

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmó que “el ébola ha vuelto”, con el nuevo brote que actualmente se registra en África y que ya ha causado la muerte de más de 230 personas.

En contexto: El actual brote de ébola ha causado la muerte de 238 personas y suman 1,077 casos sospechosos, según autoridades de la República Democrática del Congo.

El brote se detectó en Ituri, en la frontera con Uganda y Sudán del Sur y epicentro de la epidemia.

El ébola ya se extendió a las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, en la República Democrática del Congo, así como a Uganda.

El virus habría comenzado a circular en Ituri, unos dos meses antes declararse el brote.

El 17 de mayo de 2026, la OMS calificó la epidemia como "emergencia de salud pública de importancia internacional".

El 22 de mayo, la OMS elevó de "alto" a "muy alto" el riesgo por el brote en la República Democrática del Congo y Uganda, mientras el riesgo sigue "alto" a nivel de la región de África y "bajo" a escala global.

Al menos 10 países de África están en "alto riesgo" de verse afectados por la epidemia en la República Democrática del Congo y en Uganda, al compartir frontera con las dos naciones.

El actual brote es el decimoséptimo registrado en la República Democrática del Congo desde que se detectó el virus por primera vez, en 1976.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.

El ébola registra una tasa de mortalidad media de entre el 25% y el 90%, según la OMS.

Director de la OMS viaja a República Democrática del Congo por brote de ébola

Durante su viaje a la República Democrática del Congo, Tedros Adhanom Ghebreyesus publicó un mensaje en sus redes sociales sobre el avance del brote número 17 de ébola en la región.

El titular de la OMS apuntó que por este brote, causado por el virus Ébola Bundibugyo, “actualmente no existen vacunas ni tratamientos aprobados”, como sí los había para combatir la variante Ébola Zaire, causante de la mayoría de los brotes, en la República Democrática del Congo.

“Esto es grave y merecen escucharlo con claridad. Pero también quiero que sepan esto: si bien no existen tratamientos específicos para el Bundibugyo, podemos hacer mucho juntos para prevenir la propagación de este virus y salvar vidas” subrayó el director de la OMS.

Agregó que “la atención de apoyo temprana en nuestros centros de tratamiento puede marcar una verdadera diferencia”.

Tedros Adhanom destacó que es importante acudir a tiempo recibir atención médica, pues puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.

“Hermanos y hermanas de Ituri, quiero que sepan que el mundo admira su valentía. No los hemos olvidado. Juntos superaremos este brote, como ustedes han superado todos los desafíos anteriores. Su resiliencia es la luz que nos guía a todos”, mencionó el director de la OMS, quien llegará a Bunia, para atender el brote de ébola en República Democratica del Congo.