“El Ébola Ha Vuelto”: OMS Manda Mensaje ante Falta de Vacuna y Tratamiento para Nuevo Brote

La OMS señala que para el actual brote, causado por el virus Ébola Bundibugyo, no hay vacuna ni tratamiento, como sí los hubo para tratar otros casos

Brote de ébola en el CongoFoto: Reuters

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El ébola regresa: más de 230 muertos en África por el virus Bundibugyo. Sin vacuna ni tratamiento, la OMS llama a la acción para prevenir su propagación. Conoce más sobre esta emergencia de salud pública.

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